В Одессе разоблачили банду военкомов-рекетиров: что известно о громком задержании

В Одессе Служба безопасности Украины и Нацполиция при поддержке Главнокомандующего ВСУ провели масштабную операцию по ликвидации преступной группы, которая состояла из работников местного ТЦК и СП. Злоумышленники организовали схему системного требования денег с жителей города.

Следствие установило, что дельцы действовали по дерзкому сценарию: они насильно затягивали мужчин в служебный микроавтобус, где путем устрашения "выбивали" средства. Тех, кто отказывался платить, пытали и угрожали немедленной отправкой "штурмовиками на передовую". Весь процесс вымогательства происходил непосредственно в мультивенном ТЦК.

Организатором наводки оказался местный житель, который проходил службу в ТЦК — именно он предоставлял информацию о состоянии и передвижении будущих жертв. Для своих рейдов банда использовала два автомобиля: в одном держали угнанных, а другой выполнял функцию контрнаблюдения.

Задержание произошло "с поличным", когда фигуранты пытались получить деньги от очередного потерпевшего. Во время операции злоумышленники сопротивлялись и пытались скрыться на авто. Чтобы остановить транспортное средство, спецназовцы СБУ применили оружие, прострелив колеса. В результате стрельбы никто не пострадал.

В настоящее время участникам группировки готовится подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения). За совершенное задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с полной конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

