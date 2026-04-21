Сирський відсторонив керівників ТЦК в Одесі: що відомо про скандал

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив кадрове рішення після резонансного затримання працівників територіальних центрів комплектування в Одесі. Від виконання обов’язків усунуто начальника Одеського обласного ТЦК та керівника Пересипського районного ТЦК.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Сухопутні війська ЗСУ опублікували заяву після оприлюднення інформації про масштабне розслідування, яке пов’язане з підозрами у корупції та перевищенні повноважень. За офіційними даними, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку доручено провести окреме службове розслідування. Наразі відомо, що Сирський відсторонив щонайменше двох людей з керівництва ТЦК Одещини.

"Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків", — йдеться в заяві Сухопутних військ.

У ЗСУ наголосили, що будь-які незаконні дії, зловживання службовим становищем або порушення законодавства є неприпустимими та мають отримати правову оцінку.

Нагадаємо, що скандал спалахнув після спецоперації СБУ, проведеної 21 квітня. За попередньою інформацією, правоохоронці затримали вісьмох представників Пересипського районного ТЦК та одного дільничного поліцейського. Фігурантів підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ТЦК по всій Україні опинилися під ударом: 620 нападів і ситуація загострюється.

Також "Коментарі" писали, що в Одесі знайшли застреленим депутата міськради.