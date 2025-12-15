Одеситам доведеться почекати: що вдалося відновити в Одесі після масованого обстрілу

Днями ворожі війська завдали масованого удару по енергетичних об’єктах Одеси та Одеської області. Обласний центр та інші населені пункти залишилися без електро-, водо- та теплопостачання.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Прем’єр-міністр Україні Юлія Свириденко повідомила, яка ситуація в Одесі після обстрілів енергетичної інфраструктури станом на 15 грудня. Зазначила, що електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово.

“Теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень. Централізоване водопостачання в місті повністю повернуто. Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби заявками від людей. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні”, — йдеться у повідомленні.

Свириденко зазначила, що уряд тримає ситуацію на постійному контролі. Також вона подякувала одеситам за стійкість і взаємопідтримку в цих умовах. Пошкодження енергосистеми, за її словами, суттєві, тому відновлення мереж всього міста вимагає часу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська влада та пропагандисти заявляли, що не обстрілюють цивільні об'єкти в Україні — нібито цілями ударів є тільки військові об'єкти. Однак росіяни самі ж спростовують ці заяви.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що росіяни відкрито хизуються ударами по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Зазначається, що ворожі TG-канали поширюють відео з демонстративними ударами по трансформаторних підстанціях та інших об’єктах енергетики.



