Одеситам доведеться почекати: що вдалося відновити в Одесі після масованого обстрілу

Кречмаровская Наталия
Днями ворожі війська завдали масованого удару по енергетичних об’єктах Одеси та Одеської області. Обласний центр та інші населені пункти залишилися без електро-, водо- та теплопостачання.
Блекаут. Фото портал "Коментарі"
Прем’єр-міністр Україні Юлія Свириденко повідомила, яка ситуація в Одесі після обстрілів енергетичної інфраструктури станом на 15 грудня. Зазначила, що електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово.
Свириденко зазначила, що уряд тримає ситуацію на постійному контролі. Також вона подякувала одеситам за стійкість і взаємопідтримку в цих умовах. Пошкодження енергосистеми, за її словами, суттєві, тому відновлення мереж всього міста вимагає часу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська влада та пропагандисти заявляли, що не обстрілюють цивільні об'єкти в Україні — нібито цілями ударів є тільки військові об'єкти. Однак росіяни самі ж спростовують ці заяви.
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що росіяни відкрито хизуються ударами по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Зазначається, що ворожі TG-канали поширюють відео з демонстративними ударами по трансформаторних підстанціях та інших об’єктах енергетики.