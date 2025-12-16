Прямо сейчас происходит атака на энергосистему Одессы и области. Враг запустил ударные БпЛА с моря и уже раздаются взрывы в городе. В Воздушных Силах сообщили, что атака происходит группами БпЛА, а в сети публикуют видео прилетов и предупреждают местных жителей, что атака снова направлена на энергетику, поэтому необходимо заряжать все, что есть, при условии, что есть свет.

В Одессе россияне добивают свет: жителей предупредили

Отметим, что несколько дней назад Россия нанесла массированные удары на энергетику Одесщины, в результате чего в городе и области почти произошел полный блекаут. Сотни тысяч людей остались без света, воды и тепла. Энергетики восстанавливали сети, однако враг решил добить портовый город, чтобы зимой терроризировать украинцев холодом и отсутствием света.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на днях вражеские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Одессы и Одесской области. Областной центр и другие населенные пункты остались без электро-, водо- и теплоснабжения.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, какая ситуация в Одессе после обстрелов энергетической инфраструктуры на 15 декабря. Отметила, что электроснабжение уже возобновлено для более чем 180 тысяч потребителей. Работы по заживлению всех районов города продолжаются круглосуточно.

"Теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, продолжается поэтапный запуск отдельных котельных. Централизованное водоснабжение в городе полностью возвращено. Обеспечение питьевой и технической водой осуществляется при необходимости заявками от людей. На местах работают пункты несокрушимости и полевые кухни", — говорится в сообщении.