В Одесі конфлікт між військовослужбовцями ТЦК закінчився стріляниною: що відомо

В Одесі між військовослужбовцями територіального центру комплектування стався конфлікт, який завершився пострілом. Інцидент набув розголосу після поширення відео в анонімних телеграм-каналах. На ситуацію відреагували в Одеському обласному ТЦК та СП та пояснили деталі інциденту.

В Одесі сталася перестрілка між військовими ТЦК. Фото з відкритих джерел

Як повідомили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, подія сталася 26 лютого 2026 року на вулиці Чорноморського козацтва у Пересипському районі міста. За даними ТЦК, між двома військовослужбовцями групи оповіщення одного з районних центрів виник "побутовий конфлікт", який мав виключно внутрішній характер.

"У ході емоційного протистояння один із військовослужбовців, припустившись грубого порушення дисциплінарного статуту, здійснив постріл у повітря з шумового пристрою (стартовий пістолет "Erma") холостим патроном. Наголошуємо: табельна зброя не застосовувалась, постраждалих внаслідок інциденту немає", — йдеться в заяві ТЦК.

У ТЦК також спростували інформацію про нібито "стрілянину по людях, які втікали", назвавши її маніпулятивною та такою, що спрямована на дискредитацію мобілізаційних заходів. Керівництво ТЦК заявило про проведення невідкладної перевірки та притягнення обох військовослужбовців до суворої дисциплінарної відповідальності.

"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП займає безкомпромісну позицію щодо дотримання військової дисципліни. Поведінка обох військовослужбовців визнана такою, що дискредитує високе звання військовослужбовця Збройних Сил України", — додали в ТЦК.

У відомстві закликали медіа та громадськість користуватися перевіреними джерелами інформації, аби не сприяти поширенню фейків про ТЦК на тлі воєнного стану.

