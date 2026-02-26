В Одессе конфликт между военнослужащими ТЦК закончился стрельбой: что известно

В Одессе между военнослужащими территориального центра комплектования произошел конфликт, завершившийся выстрелом. Инцидент получил огласку после распространения видео в анонимных телеграмм-каналах. На ситуацию отреагировали в Одесском областном ТЦК и СП и объяснили подробности инцидента.

В Одессе произошла перестрелка между военными ТЦК. Фото из открытых источников

Как сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, событие произошло 26 февраля 2026 на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе города. По данным ТЦК, между двумя военнослужащими группы оповещения одного из районных центров возник "бытовой конфликт", носивший исключительно внутренний характер.

"В ходе эмоционального противостояния один из военнослужащих, допустив грубое нарушение дисциплинарного устава, произвел выстрел в воздух из шумового устройства (стартовый пистолет "Erma") холостым патроном. Отмечаем: табельное оружие не применялось, пострадавших в результате инцидента нет", — говорится в заявлении.

В ТЦК также опровергли информацию о якобы "стрельбе по беглым людям", назвав ее манипулятивной и направленной на дискредитацию мобилизационных мероприятий. Руководство ТЦК заявило о проведении безотлагательной проверки и привлечении обоих военнослужащих к строгой дисциплинарной ответственности.

"Руководство Одесского областного ТЦК и СП занимает бескомпромиссную позицию по соблюдению военной дисциплины. Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины", — добавили в ТЦК.

В ведомстве призвали медиа и общественность пользоваться проверенными источниками информации, чтобы не способствовать распространению фейков о ТЦК на фоне военного положения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК предоставил свою версию событий по "избиению" мужчины в Харькове.

Также "Комментарии" писали, что руководитель ТЦК Днепропетровщины объяснил, почему военнослужащие ТЦК ходят с балаклавами.