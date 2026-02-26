В Одессе конфликт между военнослужащими ТЦК закончился стрельбой: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Одессе между военнослужащими территориального центра комплектования произошел конфликт, завершившийся выстрелом. Инцидент получил огласку после распространения видео в анонимных телеграмм-каналах. На ситуацию отреагировали в Одесском областном ТЦК и СП и объяснили подробности инцидента.
В Одессе произошла перестрелка между военными ТЦК. Фото из открытых источников
Как сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, событие произошло 26 февраля 2026 на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе города. По данным ТЦК, между двумя военнослужащими группы оповещения одного из районных центров возник "бытовой конфликт", носивший исключительно внутренний характер.
В ТЦК также опровергли информацию о якобы "стрельбе по беглым людям", назвав ее манипулятивной и направленной на дискредитацию мобилизационных мероприятий. Руководство ТЦК заявило о проведении безотлагательной проверки и привлечении обоих военнослужащих к строгой дисциплинарной ответственности.
В ведомстве призвали медиа и общественность пользоваться проверенными источниками информации, чтобы не способствовать распространению фейков о ТЦК на фоне военного положения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК предоставил свою версию событий по "избиению" мужчины в Харькове.
Также "Комментарии" писали, что руководитель ТЦК Днепропетровщины объяснил, почему военнослужащие ТЦК ходят с балаклавами.