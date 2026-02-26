Харківський обласний ТЦК та СП офіційно прокоментував резонансну подію за участю 54-річного пенсіонера-рятувальника Вадима Рудюка. Поки в мережі поширюється інформація про побиття чоловіка військовими, у центрі комплектування заявляють про агресивну поведінку самого цивільного.

Конфлікт із 54-річним пенсіонером у Харкові: ТЦК надав свою версію подій щодо «побиття» чоловіка

За даними ТЦК, конфлікт розпочався під час заходів із оповіщення, коли у чоловіка попросили надати військово-облікові документи.

"Цивільний громадянин... почав неадекватно себе поводити, проявляв агресію та намагався вчинити напад на військовослужбовців групи оповіщення", — йдеться у повідомленні.

Після доправлення до приміщення РТЦК ситуація загострилася. Представники установи стверджують, що затриманий першим застосував фізичну силу проти співробітника центру.

"Громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП. Під час цієї сутички військовослужбовець та громадянин отримали тілесні ушкодження. На місце події черговою службою було викликано швидку допомогу", — звітує керівництво ОТЦК.

Наразі за цим фактом призначено службове розслідування, а поліція відкрила кримінальне провадження. Також перевіряється інформація щодо можливої участі пана Рудюка у бойових діях у минулому. Керівництво ТЦК запевняє, що повністю сприяє слідству, та закликає медіа "уникати передчасних оцінок та коментарів" до встановлення всіх обставин події.

