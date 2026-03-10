Украинские туристы застряли на границе: компания Catalan Travel объяснила ситуацию

На днях туристический рейс из Одессы в Стамбул от компании Catalan Travel на более чем 9 часов остановили на таможенном пункте пропуска Орловка.

Версия компании Catalan Travel о ситуации на границе. Фото портал "Комментарии"

Туристы рассказали, что при прохождении контроля пограничники начали тщательно проверять всех пассажиров и водителей автобуса. По словам пассажиров, в результате проверки у водителей якобы были обнаружены запрещенные вещи, после чего они были задержаны для допроса и предоставления объяснений.

Компания Catalan travel рассказала свою версию событий на границе, полностью отличающуюся от версии пассажиров. Объяснили, что автобус компании находился в очереди за другим автобусом, который проверяли пограничники особенно тщательно.

"Туристы нашего рейса были свидетелями того, что автобус перед ними проходил проверку более 7 часов. По неподтвержденной информации, там могли обнаружить нарушения, поэтому после этого пограничный контроль начал также скрупулезно проверять все последующие транспортные средства", — сообщила компания в своем Telegram-канале.

В компании объяснили, что именно это стало причиной более длительной проверки и задержки на границе. Эта проверка, как отметил туроператор, осуществлялась исключительно по инициативе пограничных служб и является стандартной процедурой, особенно в условиях военного времени, когда контроль на границе может усиливаться. При этом уточнили, что прохождение границы обычно длится 1,5-2 часа, а при усиленных проверках может составлять вплоть до 16 часов и предусмотреть такие усиленные проверки не может никто.

Также отметили, что информация о якобы перевозке водителями запрещенных вещей не соответствует действительности.

"Наши водители перевозили валюту, которая подлежит обязательному декларированию при пересечении границы. Она была официально задекларирована на границе, а все действия происходили в пределах действующего законодательства и разрешенных норм. Короткая задержка после прохождения границы туристами, около 30-50 минут могла быть связана именно с процедурой декларирования, за что водители сразу извинились перед туристами”, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что основная часть задержки не была связана ни с водителями, ни с организацией поездки, а явилась следствием усиленных проверок на пункте пропуска.

"Также нам стало известно, что отдельные непроверенные утверждения были переданы в информационные ресурсы и опубликованы как факты. Эта информация недостоверна, поэтому наша юридическая команда уже готовит официальные адвокатские обращения по поводу ее опровержения", — отметили в компании.

При этом пассажиры, находясь на границе, сообщали, что водители якобы перевозили запрещенные вещи, и на водителя был составлен админпротокол. К тому же, туроператор не реагировал на обращение от пассажиров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько украинцев может уехать за границу в 2026 году.



