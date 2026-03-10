Украинские туристы застряли на границе: компания Catalan Travel объяснила ситуацию

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На днях туристический рейс из Одессы в Стамбул от компании Catalan Travel на более чем 9 часов остановили на таможенном пункте пропуска Орловка.
Версия компании Catalan Travel о ситуации на границе. Фото портал "Комментарии"
Туристы рассказали, что при прохождении контроля пограничники начали тщательно проверять всех пассажиров и водителей автобуса. По словам пассажиров, в результате проверки у водителей якобы были обнаружены запрещенные вещи, после чего они были задержаны для допроса и предоставления объяснений.
Компания Catalan travel рассказала свою версию событий на границе, полностью отличающуюся от версии пассажиров. Объяснили, что автобус компании находился в очереди за другим автобусом, который проверяли пограничники особенно тщательно.
В компании объяснили, что именно это стало причиной более длительной проверки и задержки на границе. Эта проверка, как отметил туроператор, осуществлялась исключительно по инициативе пограничных служб и является стандартной процедурой, особенно в условиях военного времени, когда контроль на границе может усиливаться. При этом уточнили, что прохождение границы обычно длится 1,5-2 часа, а при усиленных проверках может составлять вплоть до 16 часов и предусмотреть такие усиленные проверки не может никто.
Также отметили, что информация о якобы перевозке водителями запрещенных вещей не соответствует действительности.
В компании подчеркнули, что основная часть задержки не была связана ни с водителями, ни с организацией поездки, а явилась следствием усиленных проверок на пункте пропуска.
При этом пассажиры, находясь на границе, сообщали, что водители якобы перевозили запрещенные вещи, и на водителя был составлен админпротокол. К тому же, туроператор не реагировал на обращение от пассажиров.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько украинцев может уехать за границу в 2026 году.