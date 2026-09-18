Удар по людному центру Одеси: реактивний дрон потрапив у багатоповерхівку, є важкопоранені

Російська армія вчергове продемонструвала свою терористичну суть, завдавши точкового удару по цивільних кварталах Одеси у розпал робочого дня. Повітряна тривога в обласному центрі завершилася гучним вибухом, який чули мешканці більшості районів міста.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: соцмережі

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер оперативно оприлюднив перші підтверджені дані про руйнування у середмісті.

"Ворог атакував центр Одеси, — офіційно поінформував керівник ОВА у своєму блозі о 16:23. Зазначаючи технічні особливості ворожого нальоту, посадовець уточнив: — Реактивним БпЛА пошкоджено адмінбудівлю. Наразі вся інформація щодо постраждалих активно уточнюється".

Паралельно з обласною владою про критичну ситуацію в місті звітувало й керівництво міської військової адміністрації (МВА). Силовики та рятувальники відзначили, що окупанти навмисно обрали для удару локацію, де завжди перебуває значна кількість мирних жителів.

"Ворог атакував місто і вдарив по людному місцю в центрі Одеси, де пошкоджена адмінбудівля, — зазначив очільник Одеської МВА Сергій Лисак у перших екстрених повідомленнях, додавши, що всі деталі інциденту зʼясовуються. Згодом, о 16:58, посадовець оприлюднив тривожне оновлення з медичних установ: — Станом на цю хвилину відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Один із них перебуває у важкому стані. Усі постраждалі вже госпіталізовані, медики надають їм усю необхідну допомогу".

О 17:15 Олег Кіпер додав: "Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. У більшості з них уламкові поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Внаслідок удару пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків".

На місці влучання наразі розгорнуто штаб ліквідації наслідків надзвичайної події. Рятувальники ДСНС розбирають завали пошкодженої споруди, правоохоронці документують черговий злочин РФ проти цивільного населення, а комунальні служби готуються до розчищення прилеглої території. Містян закликають не ігнорувати загрози та негайно спускатися в укриття у разі повторних сигналів небезпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти атакували приміський поїзд на Харківщині, є загиблі та поранені.