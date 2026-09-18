Удар по людному центру Одеси: реактивний дрон потрапив у багатоповерхівку, є важкопоранені

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Недилько Ксения
Російська армія вчергове продемонструвала свою терористичну суть, завдавши точкового удару по цивільних кварталах Одеси у розпал робочого дня. Повітряна тривога в обласному центрі завершилася гучним вибухом, який чули мешканці більшості районів міста.
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: соцмережі
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер оперативно оприлюднив перші підтверджені дані про руйнування у середмісті.
Паралельно з обласною владою про критичну ситуацію в місті звітувало й керівництво міської військової адміністрації (МВА). Силовики та рятувальники відзначили, що окупанти навмисно обрали для удару локацію, де завжди перебуває значна кількість мирних жителів.
На місці влучання наразі розгорнуто штаб ліквідації наслідків надзвичайної події. Рятувальники ДСНС розбирають завали пошкодженої споруди, правоохоронці документують черговий злочин РФ проти цивільного населення, а комунальні служби готуються до розчищення прилеглої території. Містян закликають не ігнорувати загрози та негайно спускатися в укриття у разі повторних сигналів небезпеки.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти атакували приміський поїзд на Харківщині, є загиблі та поранені.