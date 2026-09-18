Обстріл приміського потяга на Харківщині: є важкі поранені (ОНОВЛЕНО)

Війська Російської Федерації здійснили черговий цілеспрямований напад на цивільну транспортну інфраструктуру України, обстрілявши електричку на Харківщині. Масштабніших жертв серед мирного населення вдалося уникнути лише завдяки злагодженій та професійній роботі внутрішніх служб безпеки перевізника.

Наслідки удару по залізниці на Харківщині. Фото: Укрзалізниця

У прес-службі залізничної компанії повідомили, що небезпеку зафіксували за лічені хвилини до прильоту.

"Загрозу вчасно виявила моніторингова група "Укрзалізниці", після чого було негайно оголошено евакуацію пасажирів, — розповідають у відомстві про перші хвилини після оголошення тривоги. Окреслюючи поточну ситуацію з постраждалими, представники компанії уточнили: — Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень. На жаль, під час евакуаційних заходів вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда. На місце надзвичайної події вже оперативно прямують рятувальники ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги".

Цей інцидент змусив керівництво залізниці вкотре виступити із жорстким, але життєво необхідним застереженням до всіх громадян, які користуються залізничним транспортом у прифронтових регіонах України.

"Наголошуємо: під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади, — акцентують увагу пасажирів у відомстві, закликаючи суворо дотримуватися безпекової дистанції у разі відсутності капітальних споруд. Залізничники резюмували: — Якщо поруч немає облаштованого укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та будь-яких об’єктів залізничної інфраструктури. Пам'ятайте, що це просте правило може врятувати ваше життя".

Наразі на ураженій ділянці тривають відновлювальні роботи. Рух інших поїздів на цьому напрямку може бути частково скориговано, тому пасажирів закликають уважно стежити за офіційними оновленнями на інформаційних ресурсах перевізника.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА о 12:20: "Сьогодні вранці ворог атакував електропоїзд у Нововодолазькій громаді. Внаслідок удару БпЛА загинув 40-річний чоловік. Постраждали 7 людей, вони отримують медичну допомогу. Профільні служби усувають наслідки обстрілу".





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український оборонно-промисловий комплекс спільно із військовими успішно впроваджує технологічні рішення для нейтралізації нових повітряних загроз із боку Російської Федерації. Президент повідомив про перші збиття реактивних дронів.