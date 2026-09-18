Обстріл приміського потяга на Харківщині: є важкі поранені (ОНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Війська Російської Федерації здійснили черговий цілеспрямований напад на цивільну транспортну інфраструктуру України, обстрілявши електричку на Харківщині. Масштабніших жертв серед мирного населення вдалося уникнути лише завдяки злагодженій та професійній роботі внутрішніх служб безпеки перевізника.
Наслідки удару по залізниці на Харківщині. Фото: Укрзалізниця
У прес-службі залізничної компанії повідомили, що небезпеку зафіксували за лічені хвилини до прильоту.
Цей інцидент змусив керівництво залізниці вкотре виступити із жорстким, але життєво необхідним застереженням до всіх громадян, які користуються залізничним транспортом у прифронтових регіонах України.
Наразі на ураженій ділянці тривають відновлювальні роботи. Рух інших поїздів на цьому напрямку може бути частково скориговано, тому пасажирів закликають уважно стежити за офіційними оновленнями на інформаційних ресурсах перевізника.
ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА о 12:20: "Сьогодні вранці ворог атакував електропоїзд у Нововодолазькій громаді. Внаслідок удару БпЛА загинув 40-річний чоловік. Постраждали 7 людей, вони отримують медичну допомогу. Профільні служби усувають наслідки обстрілу".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український оборонно-промисловий комплекс спільно із військовими успішно впроваджує технологічні рішення для нейтралізації нових повітряних загроз із боку Російської Федерації. Президент повідомив про перші збиття реактивних дронів.