Удар по людному центру Одессы: реактивный дрон попал в многоэтажку, есть тяжело раненые

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Недилько Ксения
Российская армия в очередной раз продемонстрировала свою террористическую сущность, нанеся точечный удар по гражданским кварталам Одессы в разгар рабочего дня. Воздушная тревога в областном центре завершилась громким взрывом, слышанным обитателями большинства районов города.
Последствия обстрела Одессы. Фото: соцсети
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер оперативно обнародовал первые подтвержденные данные о разрушениях в центре города.
Параллельно с областными властями о критической ситуации в городе отчитывалось и руководство городской военной администрации (ГВА). Силовики и спасатели отметили, что оккупанты намеренно выбрали для удара локацию, где всегда находится значительное количество мирных жителей.
На месте попадания развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Спасатели ГСЧС разбирают завалы поврежденного сооружения, правоохранители документируют очередное преступление РФ против гражданского населения, а коммунальные службы готовятся к расчистке прилегающей территории. Горожане призывают не игнорировать угрозы и немедленно спускаться в укрытие в случае повторных сигналов опасности.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты атаковали пригородный поезд на Харьковщине, есть погибшие и раненые.