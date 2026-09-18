Удар по людному центру Одессы: реактивный дрон попал в многоэтажку, есть тяжело раненые

Российская армия в очередной раз продемонстрировала свою террористическую сущность, нанеся точечный удар по гражданским кварталам Одессы в разгар рабочего дня. Воздушная тревога в областном центре завершилась громким взрывом, слышанным обитателями большинства районов города.

Последствия обстрела Одессы. Фото: соцсети

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер оперативно обнародовал первые подтвержденные данные о разрушениях в центре города.

"Враг атаковал центр Одессы, — официально проинформировал руководитель ОВА в своем блоге в 16:23. Отмечая технические особенности вражеского налета, чиновник уточнил: — Реактивным БПЛА повреждено админздание. В настоящее время вся информация о пострадавших активно уточняется".

Параллельно с областными властями о критической ситуации в городе отчитывалось и руководство городской военной администрации (ГВА). Силовики и спасатели отметили, что оккупанты намеренно выбрали для удара локацию, где всегда находится значительное количество мирных жителей.

"Враг атаковал город и ударил по людному месту в центре Одессы, где повреждено админздание, — отметил глава Одесской ГВА Сергей Лысак в первых экстренных сообщениях, добавив, что все детали инцидента выясняются. Впоследствии, в 16:58, чиновник обнародовал тревожное обновление из медицинских учреждений: — На данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие уже госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В 17:15 Олег Кипер добавил: "Сейчас известно о пяти пострадавших. У большинства из них осколочные ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. В результате удара поврежден фасад и остекление административного здания. Возникший пожар охватил несколько этажей. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий".

На месте попадания развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Спасатели ГСЧС разбирают завалы поврежденного сооружения, правоохранители документируют очередное преступление РФ против гражданского населения, а коммунальные службы готовятся к расчистке прилегающей территории. Горожане призывают не игнорировать угрозы и немедленно спускаться в укрытие в случае повторных сигналов опасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты атаковали пригородный поезд на Харьковщине, есть погибшие и раненые.