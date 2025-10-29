logo_ukra

BTC/USD

113027

ETH/USD

3999.71

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Одеса У Нацполіції зробили заяву: що інкримінують Труханову та його команді
commentss НОВИНИ Всі новини

У Нацполіції зробили заяву: що інкримінують Труханову та його команді

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам – Труханову, двом заступникам, посадовим особам міськради, а також представникам комунального підприємства – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367

29 жовтня 2025, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Правоохоронці оголосили про підозри дев'яти посадовцям Одеської міської ради та комунального підприємства через службову недбалість, що призвела до загибелі людей під час масштабної повені 30 вересня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

У Нацполіції зробили заяву: що інкримінують Труханову та його команді

Геннадій Труханов

За даними поліції, серед фігурантів – колишній мер Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, представники департаментів міськради та керівники комунального підприємства.

Варто зазначити, 3 вересня в Одесі внаслідок рясних дощів, які за кілька годин перетворили одеські вулиці на бурхливі потоки, стався масштабний потоп. Система водовідведення виявилася повністю непідготовленою до стихії.

Загалом тоді загинуло дев'ятеро людей, серед них – родина з дитиною, яка жила на цокольному поверсі будинку.

"Вода досягла критичного рівня за лічені хвилини та не залишила людям шансів на порятунок", — зазначають правоохоронці.

За інформацією слідства, зливова каналізація Одеси роками не містилася належним чином. У рамках кримінального провадження оперативники провели понад 25 обшуків у будівлях міськради, комунальних підприємств та за місцями проживання посадових осіб. Правоохоронці вилучили документи, техніку, чернові записи та мобільні телефони.

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам – Труханову, двом заступникам, посадовим особам міськради, а також представникам комунального підприємства – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила загибель людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Проводяться подальші слідчо-оперативні заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Не поспішайте запрошувати" — що Труханов забрав зі свого кабінету мера Одеси.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/UA_National_Police/52198
Теги:

Новини

Всі новини