У Нацполіції зробили заяву: що інкримінують Труханову та його команді

Правоохоронці оголосили про підозри дев'яти посадовцям Одеської міської ради та комунального підприємства через службову недбалість, що призвела до загибелі людей під час масштабної повені 30 вересня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Геннадій Труханов

За даними поліції, серед фігурантів – колишній мер Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, представники департаментів міськради та керівники комунального підприємства.

Варто зазначити, 3 вересня в Одесі внаслідок рясних дощів, які за кілька годин перетворили одеські вулиці на бурхливі потоки, стався масштабний потоп. Система водовідведення виявилася повністю непідготовленою до стихії.

Загалом тоді загинуло дев'ятеро людей, серед них – родина з дитиною, яка жила на цокольному поверсі будинку.

"Вода досягла критичного рівня за лічені хвилини та не залишила людям шансів на порятунок", — зазначають правоохоронці.

За інформацією слідства, зливова каналізація Одеси роками не містилася належним чином. У рамках кримінального провадження оперативники провели понад 25 обшуків у будівлях міськради, комунальних підприємств та за місцями проживання посадових осіб. Правоохоронці вилучили документи, техніку, чернові записи та мобільні телефони.

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам – Труханову, двом заступникам, посадовим особам міськради, а також представникам комунального підприємства – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила загибель людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Проводяться подальші слідчо-оперативні заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Не поспішайте запрошувати" — що Труханов забрав зі свого кабінету мера Одеси.



