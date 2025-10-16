Сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов официально передал свои обязанности секретарю горсовета Игорю Ковалю. Также сегодня в Одессе официально состоялось представление начальника новосозданной Одесской городской военной администрации — Сергея Лысака.

«Не спешите приглашать» – что Труханов забрал из своего кабинета мэра Одессы

По поручению Президента Украины представление осуществил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.

"Сергей Лысак – боевой офицер, настоящий профессионал и патриот, хорошо знающий свой родной город и осознающий все угрозы, с которыми сталкивается Одесса каждый день. Президент Украины четко заявил: Одесса нуждается в большем внимании. И это внимание будет. Через усиление ПВО, поддержку армии, защиту инфраструктуры и поддержку жителей города. С нами в Одессе сегодня были начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. Одесситы получили отчетливый сигнал, что Одесса в фокусе государственного внимания. И наша общая цель: усиление обороны, эффективное управление городом, помощь людям", – подчеркнул начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

После официальной части состоялось общение с журналистами, в ходе которого не обошлось без курьезов. Сергея Лысака спросили, где будет его кабинет, он ответил, что там же, где до этого был кабинет Труханова, и пригласил всех желающих уже к себе в кабинет.

"Не спешите приглашать, Сергей Петрович", – остановил Лысака Кипер. "Я был удивлен, что вывезли диваны, вывезли ковры, забрали все оттуда", — добавил глава ОВА, намекая, что Геннадий Труханов не оставил новому главе ГВА в кабинете ничего.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Труханов просит проверить информацию о семье Олега Кипера, которая, по его мнению, имеет связи с Россией.