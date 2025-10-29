В Нацполиции сделали заявление: что инкриминируют Труханову и его команде

Правоохранители объявили о подозрениях девяти должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия из-за служебной халатности, которая привела к гибели людей во время масштабного наводнения 30 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Геннадий Труханов

По данным полиции, среди фигурантов – бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, двое его заместителей, представители департаментов горсовета и руководители коммунального предприятия.

Стоит отметить, 3 сентября в Одессе в результате обильных дождей, которые за несколько часов превратили одесские улицы в бурные потоки, произошел масштабный потоп. Система водоотведения оказалась полностью неподготовленной к стихии.

Всего тогда погибло девять человек, среди них — семья с ребенком, которая жила на цокольном этаже дома.

"Вода достигла критического уровня за считанные минуты и не оставила людям шансов на спасение", — отмечают правоохранители.

По информации следствия, ливневая канализация Одессы годами не содержалась должным образом. В рамках уголовного производства оперативники провели более 25 обысков в зданиях горсовета, коммунальных предприятий и по местам жительства должностных лиц. Правоохранители изъяли документы, технику, черновые записи и мобильные телефоны.

На основании собранных доказательств 9 фигурантам — Труханову, двум заместителям, должностным лицам горсовета, а также представителям коммунального предприятия — сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая гибель человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

