Сырский отстранил руководителей ТЦК в Одессе: что известно о скандале

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял кадровое решение после резонансного задержания работников территориальных центров комплектования в Одессе. От исполнения обязанностей отстранены начальник Одесского областного ТЦК и руководитель Пересыпского районного ТЦК.

Сухопутные войска ВСУ выложили заявление после обнародования информации о масштабном расследовании, связанном с подозрениями в коррупции и превышении полномочий. По официальным данным начальнику Главного управления Военной службы правопорядка поручено провести отдельное служебное расследование. Известно, что Сырский отстранил по меньшей мере двух человек из руководства ТЦК Одесщины.

"Решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранен от выполнения служебных обязанностей", — говорится в заявлении Сухопутных войск.

В ВСУ отметили, что любые незаконные действия, злоупотребление служебным положением или нарушение законодательства недопустимы и должны получить правовую оценку.

Напомним, что скандал разразился после спецоперации СБУ, проведенной 21 апреля. По предварительной информации, правоохранители задержали восьмерых представителей Пересыпского районного ТЦК и одного участкового полицейского. Фигурантов подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов.

