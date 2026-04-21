Сырский отстранил руководителей ТЦК в Одессе: что известно о скандале

Slava Kot
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял кадровое решение после резонансного задержания работников территориальных центров комплектования в Одессе. От исполнения обязанностей отстранены начальник Одесского областного ТЦК и руководитель Пересыпского районного ТЦК.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сухопутные войска ВСУ выложили заявление после обнародования информации о масштабном расследовании, связанном с подозрениями в коррупции и превышении полномочий. По официальным данным начальнику Главного управления Военной службы правопорядка поручено провести отдельное служебное расследование. Известно, что Сырский отстранил по меньшей мере двух человек из руководства ТЦК Одесщины.
В ВСУ отметили, что любые незаконные действия, злоупотребление служебным положением или нарушение законодательства недопустимы и должны получить правовую оценку.
Напомним, что скандал разразился после спецоперации СБУ, проведенной 21 апреля. По предварительной информации, правоохранители задержали восьмерых представителей Пересыпского районного ТЦК и одного участкового полицейского. Фигурантов подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов.
