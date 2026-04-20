Головна Новини Регіони Одеса В Одесі знайшли застреленим депутата міськради: що відомо (ОНОВЛЕНО)
НОВИНИ

В Одесі знайшли застреленим депутата міськради: що відомо (ОНОВЛЕНО)

У Приморському районі Одеси в автомобілі виявили тіло депутата міської ради з вогнепальним пораненням.

20 квітня 2026, 09:50
Slava Kot

В Одесі вранці 20 квітня правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у припаркованому автомобілі. Загиблим виявився депутат Одеської міської ради. Про це повідомили в поліції Одеської області.

В Одесі знайшли мертвим депутата міськради. Фото з відкритих джерел

Як повідомили в поліції Одеської області, інцидент стався у Приморському районі міста. На місце події прибули слідчо-оперативна група та криміналісти, які проводять першочергові слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

За попередньою інформацією, слідство розглядає версію самогубства із застосуванням вогнепальної зброї. Однак остаточні висновки буде зроблено після проведення експертиз та завершення перевірки.

"Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються", — йдеться в заяві.

У поліції зазначили, що тіло чоловіка знайшли в автомобілі на одній із вулиць міста. Ім’я загиблого офіційно поки не розголошується. Також не уточнюється, чи була зброя зареєстрованою та чи виявлено передсмертну записку.

Згодом в Одеській обласній прокуратурі повідомили у коментарі "Суспільному", що в автівці в Одесі виявили тіло депутата міської ради Олександра Іваницького.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.




Джерело: https://od.npu.gov.ua/news/odeski-politseiski-vstanovliuiut-obstavyny-smerti-deputata-miskoi-rady
