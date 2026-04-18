Сильні пожежі та руйнування: яку область окупанти масовано накрили вогнем

Вночі 18 квітня російська терористична армія знову завдала ударів безпілотниками по Одеській області. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Одна людина постраждала. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Удар по Одесі. Фото: з ДСНС

Дрони атакували об’єкти портової і промислової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок "прильотів" пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси, резервуари.

"Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення Одещини", — наголосив чиновник.

Водночас у ДСНС додали, що на місцях влучань дронів виникли пожежі. Займання вже вдалося ліквідувати. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі.

При цьому віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба акцентував, що країна-агресор продовжує цілеспрямовано бити по українській портовій інфраструктурі та логістиці. Пошкоджено склади, вантажний транспорт, будівлю, загорілися автобуси. Внаслідок атаки постраждав водій вантажного автомобіля.

На території портового оператора пошкоджено силоси з кукурудзою, виникла пожежа. На місцях працюють підрозділи рятувальників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 16 квітня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Одесі, внаслідок якої загинули дев'ять людей, ще щонайменше 26 отримали поранення. Деталі удару РФ по Одесі розповів начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними місцевої влади, російські удари по Одесі завдавалися хвилями з застосуванням як ракет, так і ударних безпілотників. Перші повідомлення вказували на шістьох загиблих, однак згодом кількість жертв зросла.



