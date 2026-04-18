Сильные пожары и разрушения: какую область оккупанты массированно накрыли огнем

Ночью 18 апреля российская террористическая армия снова нанесла удары беспилотниками по Одесской области. Разрушения испытали объекты инфраструктуры. Один человек пострадал. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Удар по Одессе. Фото: ГСЧС

Дроны атаковали объекты портовой и промышленной инфраструктуры в Одесском районе. В результате "прилетов" повреждены административные здания, склады с агропродукцией, автобусы, резервуары.

"В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения Одесщины", – подчеркнул чиновник.

В то же время в ГСЧС добавили, что на местах попадания дронов возникли пожары. Возгорание уже удалось ликвидировать. Повреждения получили административные здания, складские помещения и автомобили.

При этом вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба акцентировал, что страна-агрессор продолжает целенаправленно избивать по украинской портовой инфраструктуре и логистике. Повреждены склады, грузовой транспорт, здание, загорелись автобусы. В результате атаки пострадал водитель грузового автомобиля.

На территории портового оператора повреждены силосы с кукурузой, возник пожар. На местах работают подразделения спасателей.

По данным местных властей, российские удары по Одессе наносились волнами с применением как ракет, так и ударных беспилотников. Первые сообщения указывали на шестерых погибших, однако впоследствии количество жертв возросло.



