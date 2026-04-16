Пекельна ніч в Одесі: після атаки РФ зросла кількість загиблих і поранених (ОНОВЛЕНО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Пекельна ніч в Одесі: після атаки РФ зросла кількість загиблих і поранених (ОНОВЛЕНО)

В Одесі після нічної атаки Росії загинули 8 людей, ще 11 поранені. Пошкоджено будинки та інфраструктуру.

16 квітня 2026, 08:55
Slava Kot

У ніч на 16 квітня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Одесі, внаслідок якої загинули восьмеро людей, ще щонайменше 11 отримали поранення. Деталі удару РФ по Одесі розповів начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Пекельна ніч в Одесі: після атаки РФ зросла кількість загиблих і поранених (ОНОВЛЕНО)

Удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА

За даними місцевої влади, російські удари по Одесі завдавалися хвилями з застосуванням як ракет, так і ударних безпілотників. Перші повідомлення вказували на шістьох загиблих, однак згодом кількість жертв зросла.

"Цієї ночі місто пережило кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. На жаль, маємо шістьох загиблих людей. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога", — йдетсья в заяві Лисака та в новому повідомленні вказав, що "кількість загиблих від нічної російської атаки зросла до 7".

Після ще одного оновлення кількість загиблих в Одесі зросла до 8 людей, а постраждалих — до 16. 

За словами очільника Одеської ОВА найбільших руйнувань зазнав Хаджибейський район. Тут пошкоджено житловий будинок та об’єкти інфраструктури. Вибухова хвиля вибила понад 300 вікон у навколишніх будівлях. Також зафіксовано пошкодження в одному з парків Приморського району.

Як пише місцева влада, постраждалі отримують медичну допомогу, частину з них госпіталізовано. На місцях ударів з ночі працюють рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів. У місті розгорнули оперативний штаб для координації допомоги мешканцям.

Ця атака стала частиною масштабної хвилі ударів по Україні. Протягом двох днів російські війська обстрілюють одразу кілька великих міст, зокрема Київ, Дніпро та Харків. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про страшний удар РФ по Києву: серед загиблих дитина.

Також "Коментарі" писали, чому Росія все частіше атакує вдень: який новий "людоїдський" задум Кремля.



