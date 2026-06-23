Російська атака на Одесу: прямо на пляжі загинула 26-річна дівчина, є поранений

Війська країни-агресорки здійснили черговий наліт на Одеський регіон, застосувавши для удару безпілотні літальні апарати. Внаслідок цього обстрілу безпосередньо в обласному центрі зафіксовано руйнування та людські жертви.

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Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що під прицілом ворога опинилася прибережна зона міста. Цей удар став смертельним для однієї з місцевих мешканок.

"Загибла 26-річна жінка", — констатував трагічні наслідки керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, додавши: "Мої співчуття рідним та близьким".





Також стало відомо про ще одного постраждалого одесита, який опинився в зоні ворожого вогню. Наразі за його життя та здоров'я борються медики.

"39-річний чоловік отримав поранення", — деталізував очільник ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що потерпілого оперативно доправили до лікарні: "Йому надається допомога".

Керівники міста та області наголосили, що на місці трагедії одразу розгорнули роботу всі екстрені підрозділи та комунальні служби, які займаються ліквідацією наслідків прильоту. Паралельно фахівці збирають дані щодо інших можливих руйнувань, адже "інформація щодо кількості постраждалих уточнюється".

Влада міста вкотре закликала людей не нехтувати правилами безпеки під час обстрілів.

"Закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — звернувся до громадян Олег Кіпер, наголосивши на важливості правила перебувати в укриттях під час ворожих атак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти атакували Кривий Ріг балістикою. Наразі відомо про трьох загиблих людей. Ще понад 20 містян отримали поранення. У важкому стані троє людей.