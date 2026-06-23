Удар без попередження: Дніпро та Кривий Ріг опинилися під ворожим вогнем (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Одразу кілька регіонів України опинилися під ударом. Потужні вибухи пролунали в Одеському регіоні, Дніпрі та Кривому Розі, після чого на місцях влучань у небо здійнялися величезні хмари диму.

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У Дніпрі ворожий приліт зафіксували о 10:53. Російська ракета влучила по місту ще до того, як увімкнулися сирени. Сигнал повітряної тривоги пролунав уже після вибуху. За даними моніторингових каналів, окупанти могли застосувати для цього удару гіперзвукову ракету "Циркон", проте військові поки не надали офіційних коментарів щодо типу озброєння.

Одразу після цього загроза виникла для Кривого Рогу. Російська армія запустила з території тимчасово окупованого Криму балістичну ракету, яка поцілила безпосередньо в центральну частину міста. Припускають, що ворог використав боєприпас із касетною бойовою частиною.

Очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул закликав мешканців залишатися гранично обережними.

"Кривий Ріг — вибухи. Ракетна атака балістикою", — оперативно повідомив посадовець.

Він запевнив, що всі екстрені та комунальні служби міста миттєво включилися в роботу для ліквідації наслідків.

"Все розуміємо, всі працюємо", — наголосив Олександр Вілкул, додавши важливе попередження для містян: "Можливі повторні виходи".

Мешканців усіх атакованих регіонів закликають перебувати в укриттях до повної відміни повітряної тривоги та не публікувати фото чи відео з місць прильотів.

ОНОВЛЕНО: Голова ДніпрОВА Олександр Ганжа: "Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджена промислова інфраструктура. Інформація про постраждалих уточнюється".

Олександр Ганжа об 11:35: "Одна людина загинула через ворожу атаку на Кривий Ріг. Троє людей постраждали. Їм надають необхідну меддопомогу".

Олександр Вілкул о 12:03: "Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, троє загиблих. Понад десять людей отримали поранення.

Є важкі, вже всі доставлені до лікарень, знаходяться на операційному столі. Лікарі роблять все можливе і борються за їхнє життя. Усі служби на місці, йде ліквідація наслідків ударів".

Олександр Вілкул о 12:20: "Ліквідацію пожежі закінчено. На зараз поранених вже 17, двоє з них важкі".





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