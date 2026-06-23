Российская атака на Одессу: прямо на пляже погибла 26-летняя девушка, есть раненый

Войска страны-агрессорки совершили очередной налет на Одесский регион, применив для удара беспилотные летательные аппараты. В результате этого обстрела непосредственно в областном центре зафиксированы разрушения и человеческие жертвы.

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что под прицелом врага оказалась прибрежная зона города. Этот удар стал смертельным для одной из местных жительниц.

"Погибла 26-летняя женщина", — констатировал трагические последствия руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, добавив: "Мои соболезнования родным и близким".





Также стало известно еще о одном пострадавшем одессите, оказавшемся в зоне вражеского огня. Сейчас за его жизнь и здоровье борются медики.

"39-летний мужчина получил ранения", — детализировал глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что пострадавшего оперативно доставили в больницу: "Ему оказывается помощь".

Руководители города и области подчеркнули, что на месте трагедии сразу развернули работу все экстренные подразделения и коммунальные службы, занимающиеся ликвидацией последствий прилета. Параллельно специалисты собирают данные по другим возможным разрушениям, ведь "информация о количестве пострадавших уточняется".

Власти города еще раз призвали людей не пренебрегать правилами безопасности во время обстрелов.

"Призываю не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — обратился к гражданам Олег Кипер, отметив важность правила находиться в укрытиях во время вражеских атак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты атаковали Кривой Рог баллистикой. Пока известно о трех погибших людях. Еще более 20 горожан получили ранения. В тяжелом состоянии три человека.