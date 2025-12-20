Россияне снова жестко ударили по Одессе: где есть попадания

Российские террористические войска 20 декабря нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Под обстрел попал порт "Южный", где зафиксированы попадания по резервуарам. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

По его словам, Россия продолжает целенаправленно атаковать логистические объекты региона, пытаясь нарушить работу транспортных маршрутов на юге страны и оказывая давление на гражданское население. Несмотря на регулярные обстрелы, в области ведется постоянная работа по ликвидации последствий массированных атак и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Кулеба отметил, что атаки не прекращаются. Уже после восьми утра была зафиксирована очередная волна ударов по порту "Южный", в результате которой произошло попадание в резервуары. На месте работают экстренные службы – медики, спасатели и пиротехники. Также задействованы все необходимые аварийные бригады для обеспечения безопасности и минимизации последствий обстрела.

Вице-премьер акцентировал, что, несмотря на высокие риски, сотрудники портов продолжают выполнять свои обязанности. Это позволяет поддерживать непрерывность морской логистики, которая остается критически важной для экономики Украины и обеспечения экспорта.

Украинские власти подчеркивают, что удары по портам Одесской области являются частью стратегии РФ по подрыву логистических возможностей страны. В то же время региональные и государственные службы продолжают координировать усилия для защиты инфраструктуры и оперативного реагирования на новые угрозы.

