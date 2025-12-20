Россияне снова жестко ударили по Одессе: где есть попадания

Рубрики
Кравцев Сергей
Российские террористические войска 20 декабря нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Под обстрел попал порт "Южный", где зафиксированы попадания по резервуарам. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.
Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников
По его словам, Россия продолжает целенаправленно атаковать логистические объекты региона, пытаясь нарушить работу транспортных маршрутов на юге страны и оказывая давление на гражданское население. Несмотря на регулярные обстрелы, в области ведется постоянная работа по ликвидации последствий массированных атак и восстановлению поврежденной инфраструктуры.
Кулеба отметил, что атаки не прекращаются. Уже после восьми утра была зафиксирована очередная волна ударов по порту "Южный", в результате которой произошло попадание в резервуары. На месте работают экстренные службы – медики, спасатели и пиротехники. Также задействованы все необходимые аварийные бригады для обеспечения безопасности и минимизации последствий обстрела.
Вице-премьер акцентировал, что, несмотря на высокие риски, сотрудники портов продолжают выполнять свои обязанности. Это позволяет поддерживать непрерывность морской логистики, которая остается критически важной для экономики Украины и обеспечения экспорта.
Украинские власти подчеркивают, что удары по портам Одесской области являются частью стратегии РФ по подрыву логистических возможностей страны. В то же время региональные и государственные службы продолжают координировать усилия для защиты инфраструктуры и оперативного реагирования на новые угрозы.
