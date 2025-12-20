Какая область в шаге от постоянного "полублэкаута": почему Украины ждет скачок цен на топливо

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россияне систематически бью по энергетике Одесской области, но и начали наносить прицельные удары по мостам на южной границе Украины в Одесской области. За последние дни россияне ударили по мосту в Затоке, а позже атаковали мост в Маяках. Что происходит в регионе с энергетикой? И к чему могу привести удары РФ по мостам в этой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Одесская область, по которой регулярно наносит удары российская армия, находится в шаге от постоянного "полублэкаута".
Юрий Корольчук отметил, Одесчина остается под постоянными ударами из-за своей стратегической важности.
Он утверждает, что энергосистема региона всегда была "слабой и недоразвитой", а сейчас она истощена.
Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин заявил, что российские удары по мостам в Одесской области могут заблокировать 60% импорта топлива в Украину. Это быстро приведет к дефициту бензина и росту цен.
По его словам, в случае полного уничтожения моста в Маяках попасть в Измаил из основной части Одесской области и обратно можно будет только через соседнюю Румынию.
Эксперт также отметил, что по негативному сценарию рынок неделю будет "лихорадить", пока логистика через Молдову и Румынию перестроится и пока цены придут в себя при новой логистике.
Читайте также на портале "Комментарии" — нужен "мир через силу": в Конгрессе США предложили законопроект для усиления давления на РФ.