Какая область в шаге от постоянного "полублэкаута": почему Украины ждет скачок цен на топливо

Россияне систематически бью по энергетике Одесской области, но и начали наносить прицельные удары по мостам на южной границе Украины в Одесской области. За последние дни россияне ударили по мосту в Затоке, а позже атаковали мост в Маяках. Что происходит в регионе с энергетикой? И к чему могу привести удары РФ по мостам в этой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

Одесская область – стратегически важный для Украины регион

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Одесская область, по которой регулярно наносит удары российская армия, находится в шаге от постоянного "полублэкаута".

Юрий Корольчук отметил, Одесчина остается под постоянными ударами из-за своей стратегической важности.

"Основная причина – это единственный порт, который остался активным, и второй транспортный маршрут для доставки военного оборудования, в первую очередь — оружия. Это является ключевым фактором, почему Одесская область испытывает постоянные удары. Сейчас она оказалась в шаге от постоянного полублэкаута", — сказал Корольчук.

Он утверждает, что энергосистема региона всегда была "слабой и недоразвитой", а сейчас она истощена.

"Сочетание критических повреждений инфраструктуры и военного значения региона делает риск затяжных отключений электроэнергии максимально высоким", — добавил аналитик.

По негативному сценарию рынок неделю будет "лихорадить"

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин заявил, что российские удары по мостам в Одесской области могут заблокировать 60% импорта топлива в Украину. Это быстро приведет к дефициту бензина и росту цен.

По его словам, в случае полного уничтожения моста в Маяках попасть в Измаил из основной части Одесской области и обратно можно будет только через соседнюю Румынию.

"Мы будем ставить понтоны, они их будут сносить, нарушится логистика с Измаилом и я не знаю как там по другим рынкам, но топливный точно быстро свернется. 60% рынка — это Измаил, перекрытие его таким образом уже в понедельник поднимет цены по Западным базисам на 2 грн минимум, создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов", — отметил Леушкин.

Эксперт также отметил, что по негативному сценарию рынок неделю будет "лихорадить", пока логистика через Молдову и Румынию перестроится и пока цены придут в себя при новой логистике.

"Но самое важное, что снова и снова, любая проблема на топливном рынке остро обнажает вопрос транспорта, поскольку только бензовозы способны быстро решать эту проблему, а бензовозы требуют водителей, которых уже очень мало. И если бы сейчас был высокий сезон, то мы бы быстро вспомнили, что такое топливный кризис в его расцвете", — добавил эксперт.

