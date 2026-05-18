Росіяни масовано накрили Одесу вогнем: що відомо про новий підступний удар РФ

У ніч на 18 травня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників. Внаслідок нічної ворожої атаки, поранення отримали двоє жителі Одеси. Їм надана уся необхідна медична допомога. Про це розповів начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Удар по Одесі. Фото: Сергій Лисак у Телеграм

Чиновник розповів, що у Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок.

Також через атаку пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садочка.

За словами Сергія Лисака, під ранок ворог також атакував обʼєкти інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

"На місцях розгорнуто оперативні штаби. Фахівці фіксують масштаби руйнувань та приймають заявки від мешканців на отримання допомоги. Комунальні служби займаються ліквідацією наслідків", – розповів начальник Одеської МВА.

Варто також нагадати, що російські терористичні війська в ніч з 17 на 18 травня завдали удару по Дніпру за допомогою дронів і ракет. Влучення припало на житловий квартал, є поранені.

Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, спочатку ворог запустив по Дніпру безпілотники. через атаку сталася пожежа на даху 24-поверхового будинку. Також у Дніпровському районі росіяни потрапили за складом піротехніки, там спалахнула пожежа. Попередньо обійшлося без постраждалих.

