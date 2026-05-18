Зруйновано будинки, багато поранених: росіяни завдали страшного удару по великому обласному центру
Зруйновано будинки, багато поранених: росіяни завдали страшного удару по великому обласному центру

Росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра: 9 поранених

18 травня 2026, 06:53
Кравцев Сергей

Російські терористичні війська в ніч з 17 на 18 травня завдали удару по Дніпру за допомогою дронів і ракет. Влучення припало на житловий квартал, є поранені.

Вибухи у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Як поінформував голова Дніпропетровської ОВ Олександр Ганжа, спочатку ворог запустив по Дніпру безпілотники. через атаку сталася пожежа на даху 24-поверхового будинку. Також у Дніпровському районі росіяни потрапили за складом піротехніки, там спалахнула пожежа. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Згодом близько 3 години ночі Ганжа повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, потрапивши в житловий квартал. Внаслідок атаки спалахнуло кілька пожеж, в одному з будинків заблоковано людей. Число поранених зросло до 9 осіб, зокрема медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику.

Керівник Дніпропетровської області повідомив, що дитина та четверо дорослих перебувають на амбулаторному лікуванні. Ще четверо людей госпіталізовано. Все в стані середньої тяжкості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дніпро став метою масованої атаки російських окупантів. За повідомленнями, загарбники направили до міста понад 15 ударних безпілотників на кшталт "шахед". Ворог застосував тактику накопичення засобів поразки поблизу міста, після чого дрони здійснили синхронний захід на цілі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко повідомив про надходження групи пацієнтів із критичними травмами після балістичного обстрілу Дніпра 5 травня. За його словами, медичний заклад перетворився на місце запеклої боротьби за життя людей, які постраждали від ворожої агресії.




Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/29493
