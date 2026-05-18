Зруйновано будинки, багато поранених: росіяни завдали страшного удару по великому обласному центру

Російські терористичні війська в ніч з 17 на 18 травня завдали удару по Дніпру за допомогою дронів і ракет. Влучення припало на житловий квартал, є поранені.

Вибухи у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Як поінформував голова Дніпропетровської ОВ Олександр Ганжа, спочатку ворог запустив по Дніпру безпілотники. через атаку сталася пожежа на даху 24-поверхового будинку. Також у Дніпровському районі росіяни потрапили за складом піротехніки, там спалахнула пожежа. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Згодом близько 3 години ночі Ганжа повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, потрапивши в житловий квартал. Внаслідок атаки спалахнуло кілька пожеж, в одному з будинків заблоковано людей. Число поранених зросло до 9 осіб, зокрема медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику.

Керівник Дніпропетровської області повідомив, що дитина та четверо дорослих перебувають на амбулаторному лікуванні. Ще четверо людей госпіталізовано. Все в стані середньої тяжкості.

