Росія накрила вогнем Одесу: не обійшлося без загиблих

В Одесі через російську атаку сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, загинула жінка. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Одеської ДВА Сергій Лисак у соцмережах.

Удар по Одесі. Фото: з ДСНС

"Ворог знову атакував Одесу. Внаслідок удару БпЛА в одному з районів міста пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа", – зазначив Сергій Лисак.

Наразі на місці працюють рятувальники та оперативні служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, додав він.

Через деякий час голова Одеської ОВ Олег Кіпер підтвердив інформацію, що внаслідок цієї атаки загинула жінка.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 12 лютого Одеса зазнала масштабної атаки безпілотників, внаслідок якої постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Ворожі дрони спричинили руйнування у кількох районах міста та призвели до пожеж та перебоїв з електропостачанням.

За інформацією начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок удару поранення дістав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія зробила масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та пожежі, яка загинула.

Про атаку повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, ворог завдав масованого удару дронами по території Одещини. У самій Одесі заздалегідь пошкоджено житлові об'єкти, виникли пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



