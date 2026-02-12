Одесса пережила еще одну адскую ночь: власти шокировали заявлением о последствиях удара РФ

В ночь на 12 февраля Одесса подверглась масштабной атаке беспилотников, в результате которой пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры. Вражеские дроны повлекли за собой разрушение в нескольких районах города и привели к пожарам и перебоям с электроснабжением

Фото: из открытых источников

По информации начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате удара ранения получил мужчина. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Существенные повреждения получил один из инфраструктурных объектов — там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Также пострадал девятиэтажный жилой дом: в нем разрушена часть фасада и кровля, а на верхнем этаже вспыхнуло возгорание. По словам Лысака, "психологи ГСЧС на месте оказали помощь 23 жителям", пережившим сильный стресс из-за обстрела.

Кроме того, значительные потери понесла торговая инфраструктура. Огонь охватил павильоны на одном из рынков, повреждены также помещения супермаркета и бизнес-центра. Из-за попадания дронов в части города временно исчезло электроснабжение.

Коммунальные службы уже приступили к восстановительным работам: территории расчистили от обломков, в поврежденных зданиях закрыли выбитые окна пленкой. Для координации помощи был развернут оперативный штаб, где жители пострадавших домов могут получить консультации и поддержку.

В настоящее время продолжается фиксация последствий атаки и уточнение объемов ущерба.

