РФ знову накрила вогнем Одесу: куди прицільно вдарив ворог

26 грудня російський безпілотник потрапив в об'єкт інфраструктури в Одесі, внаслідок чого виникла пожежа. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив начальник ГВА Сергій Лисак.

Удар по Одесі. Фото: з відкритих джерел

"Ворог знову атакувало наше місто. Зафіксовано поразку об'єкта інфраструктури в Одесі", — зазначив начальник ГВА.

Зазначається, що після потрапляння БПЛА спалахнула пожежа. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків та обстеження прилеглої території щодо пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Міська влада зазначила, що загиблих та постраждалих немає.

Окремо повідомили про ситуацію на узбережжі: фахівці Українського наукового центру екології моря контролюють стан морської води та оцінюють можливу шкоду довкіллю. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на узбережжі проводять роботи з локалізації та ліквідації забруднення.

Також енергетики відновлюють електропостачання у будинках одеситів.

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков звернувся до мешканців міста із закликом допомогти врятувати пернатих та доставляти їх до зоопарку. Наслідки російських ударів, за його словами, спричинили жахливу екологічну катастрофу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 22 грудня російські ударні безпілотники завдали удару по критично важливій інфраструктурі Одеси та Одеської області. Внаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання через пошкодження об'єкта, що забезпечує життєдіяльність району.



