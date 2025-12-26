logo

Одесса РФ снова накрыла огнем Одессу: куда прицельно ударил враг
РФ снова накрыла огнем Одессу: куда прицельно ударил враг

РФ снова ударила дроном по инфраструктуре Одессы

26 декабря 2025, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

26 декабря российский беспилотник попал в объект инфраструктуры в Одессе, в результате чего возник пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

РФ снова накрыла огнем Одессу: куда прицельно ударил враг

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Враг снова атаковал наш город. Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе", – отметил начальник ГВА.

Отмечается, что после попадания БпЛА вспыхнул пожар. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий и обследование прилегающей территории на предмет повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Городские власти отметили, что погибших и пострадавших нет.

Отдельно сообщили о ситуации на побережье: специалисты Украинского научного центра экологии моря контролируют состояние морской воды и оценивают возможный вред окружающей среде. По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на побережье проводят работы по локализации и ликвидации загрязнения.

Также энергетики восстанавливают электроснабжение в домах одесситов.

Читайте также на портале "Комментарии" — на побережье Одессы идет спасение сотен птиц, пострадавших в результате утечки растительного масла из резервуаров в порту "Южный", поврежденных во время российских ударов по портовой инфраструктуре.

Директор Одесского зоопарка Игорь Биляков обратился к жителям города с призывом помочь спасти пернатых и доставлять их в зоопарк. Последствия российских ударов, по его словам, повлекли за собой ужасную экологическую катастрофу. 

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 22 декабря российские ударные беспилотники нанесли удар по критически важной инфраструктуре Одессы и Одесской области. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения из-за повреждения объекта, обеспечивающего жизнедеятельность района.




Источник: https://t.me/odesaMVA/714
