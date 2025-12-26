РФ снова накрыла огнем Одессу: куда прицельно ударил враг

26 декабря российский беспилотник попал в объект инфраструктуры в Одессе, в результате чего возник пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Враг снова атаковал наш город. Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе", – отметил начальник ГВА.

Отмечается, что после попадания БпЛА вспыхнул пожар. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий и обследование прилегающей территории на предмет повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Городские власти отметили, что погибших и пострадавших нет.

Отдельно сообщили о ситуации на побережье: специалисты Украинского научного центра экологии моря контролируют состояние морской воды и оценивают возможный вред окружающей среде. По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на побережье проводят работы по локализации и ликвидации загрязнения.

Также энергетики восстанавливают электроснабжение в домах одесситов.

Директор Одесского зоопарка Игорь Биляков обратился к жителям города с призывом помочь спасти пернатых и доставлять их в зоопарк. Последствия российских ударов, по его словам, повлекли за собой ужасную экологическую катастрофу.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 22 декабря российские ударные беспилотники нанесли удар по критически важной инфраструктуре Одессы и Одесской области. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения из-за повреждения объекта, обеспечивающего жизнедеятельность района.



