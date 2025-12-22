Страшный ад в Одессе: местные власти поразили заявлением о новом преступлении РФ

В ночь на 22 декабря российские ударные беспилотники нанесли удар по критически важной инфраструктуре Одессы и Одесской области. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения из-за повреждения объекта, обеспечивающего жизнедеятельность района.

Фото: из открытых источников

По сообщению пресс-службы Одесской областной прокуратуры, во время обстрела пострадал 30-летний мужчина. Он был доставлен в больницу с осколочными ранениями средней тяжести. Также в регионе разрушился гражданский объект – складское помещение с удобрениями. По этим фактам начато досудебное расследование по признакам военного преступления в соответствии с частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что в течение ночи были зафиксированы две вражеские атаки. В результате пострадал один из объектов критической инфраструктуры города, из-за чего электроснабжение временно прекращено в части одного из районов.

Лисак добавил, что в результате ударов также повреждены окна жилого дома, однако оперативные коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий. Он призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности при устранении повреждений, отметив, что работа по восстановлению подачи электроэнергии продолжается.

