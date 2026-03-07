logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Одеса РФ била по важливій інфраструктурі міста-мільйонника: які наслідки удару
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ била по важливій інфраструктурі міста-мільйонника: які наслідки удару

Одеса знову опинилася під ударом ворожих БПЛА

7 березня 2026, 08:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вночі проти 7 березня російські терористичні війська завдали масованого удару по Одесі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

РФ била по важливій інфраструктурі міста-мільйонника: які наслідки удару

Удар по Одесі. Фото: з відкритих джерел

“Вночі ворог здійснив масовану атаку по Одесі. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури”, — повідомив чиновник.

З його слів, наразі інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила.

Варто також зауважити, зранку у прес службі ДСНС повідомили, що протягом ночі Росія знову спрямувала безпілотники на Одесу та область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Харкові на місці російського удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Як повідомили в ДСНС, з-під завалів 5-поверхівки рятувальниками деблоковано тіла 5 загиблих людей. На місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки. Про п'яту жертву повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі. На місці події працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів ДСНС, в тому числі сапери, кінологи та психологи", — зазначили рятувальники. 

Пошукова операцію продовжується. Повідомляється, що під завалами ще можуть знаходитись люди. 

Як зауважили в МВС, внаслідок удару практично повністю зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Львові з інтервалом близько 10 хвилин пролунали два потужні вибухи. Повітряної тривоги в місті на момент інциденту не оголошували.

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вибух стався у центральній частині міста – на вулиці Шпитальній поблизу торговельного центру "Магнус".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини