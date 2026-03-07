РФ била по важливій інфраструктурі міста-мільйонника: які наслідки удару

Вночі проти 7 березня російські терористичні війська завдали масованого удару по Одесі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Удар по Одесі. Фото: з відкритих джерел

“Вночі ворог здійснив масовану атаку по Одесі. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури”, — повідомив чиновник.

З його слів, наразі інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила.

Варто також зауважити, зранку у прес службі ДСНС повідомили, що протягом ночі Росія знову спрямувала безпілотники на Одесу та область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Харкові на місці російського удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Як повідомили в ДСНС, з-під завалів 5-поверхівки рятувальниками деблоковано тіла 5 загиблих людей. На місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки. Про п'яту жертву повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі. На місці події працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів ДСНС, в тому числі сапери, кінологи та психологи", — зазначили рятувальники.

Пошукова операцію продовжується. Повідомляється, що під завалами ще можуть знаходитись люди.

Як зауважили в МВС, внаслідок удару практично повністю зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Львові з інтервалом близько 10 хвилин пролунали два потужні вибухи. Повітряної тривоги в місті на момент інциденту не оголошували.

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вибух стався у центральній частині міста – на вулиці Шпитальній поблизу торговельного центру "Магнус".



