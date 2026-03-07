logo

РФ била по важной инфраструктуре города-миллионника: каковы последствия удара
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ била по важной инфраструктуре города-миллионника: каковы последствия удара

Одесса снова оказалась под ударом вражеских БПЛА

7 марта 2026, 08:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ночью против 7 марта российские террористические войска нанесли массированный удар по Одессе. Поврежден объект инфраструктуры. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

РФ била по важной инфраструктуре города-миллионника: каковы последствия удара

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Ночью враг совершил массированную атаку по Одессе. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры", — сообщил чиновник.

По его словам, в настоящее время информация о пострадавших или повреждении жилых домов не поступала.

Следует также заметить, утром в пресс-службе ГСЧС сообщили, что в течение ночи Россия снова направила беспилотники в Одессу и область. В результате попаже вспыхнули масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

Как сообщили в ГСЧС, из-под завалов 5-этажки спасателями деблокированы тела 5 погибших. На месте обстрела обнаружили тело 13-летней девочки. О пятой жертве сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара. На месте происшествия работают подразделения Харьковского и других гарнизонов ГСЧС, в том числе саперы, кинологи и психологи", — отметили спасатели.

"Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара. На месте происшествия работают подразделения Харьковского и других гарнизонов ГСЧС, в том числе саперы, кинологи и психологи", — отметили спасатели.

Поисковая операция продолжается. Сообщается, что под завалами могут находиться люди.

Как отметили в МВД, в результате удара практически полностью разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

Также издание "Комментарии" сообщало – во Львове с интервалом около 10 минут прогремели два мощных взрыва. Воздушная тревога в городе на момент инцидента не объявлялась.

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, взрыв произошел в центральной части города – на улице Шпитальной вблизи торгового центра "Магнус".




