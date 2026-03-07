РФ била по важной инфраструктуре города-миллионника: каковы последствия удара

Ночью против 7 марта российские террористические войска нанесли массированный удар по Одессе. Поврежден объект инфраструктуры. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Ночью враг совершил массированную атаку по Одессе. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры", — сообщил чиновник.

По его словам, в настоящее время информация о пострадавших или повреждении жилых домов не поступала.

Следует также заметить, утром в пресс-службе ГСЧС сообщили, что в течение ночи Россия снова направила беспилотники в Одессу и область. В результате попаже вспыхнули масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

Читайте на портале "Комментарии" — в Харькове на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Как сообщили в ГСЧС, из-под завалов 5-этажки спасателями деблокированы тела 5 погибших. На месте обстрела обнаружили тело 13-летней девочки. О пятой жертве сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара. На месте происшествия работают подразделения Харьковского и других гарнизонов ГСЧС, в том числе саперы, кинологи и психологи", — отметили спасатели.

Поисковая операция продолжается. Сообщается, что под завалами могут находиться люди.

Как отметили в МВД, в результате удара практически полностью разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

Также издание "Комментарии" сообщало – во Львове с интервалом около 10 минут прогремели два мощных взрыва. Воздушная тревога в городе на момент инцидента не объявлялась.

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, взрыв произошел в центральной части города – на улице Шпитальной вблизи торгового центра "Магнус".



