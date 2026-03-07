Жахіття у Харкові: число жертв після удару РФ різко зросло

У Харкові на місці російського удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Як повідомили в ДСНС, з-під завалів 5-поверхівки рятувальниками деблоковано тіла 5 загиблих людей. На місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки. Про п'яту жертву повідомив мер міста Ігор Терехов.

Загиблі у Харкові. Фото: Харківська ОВА

"Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі. На місці події працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів ДСНС, в тому числі сапери, кінологи та психологи", — зазначили рятувальники.

Пошукова операцію продовжується. Повідомляється, що під завалами ще можуть знаходитись люди.

Як зауважили в МВС, внаслідок удару практично повністю зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

"Попередньо постраждало 10 осіб, з них 2 дітей. Врятовано 4 людей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня російські терористичні війська завдали балістичного та дронового удару по різних містах України. Але найбільше дісталося Харкову. Так внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові троє людей загинули і ще щонайменше десять отримали поранення.

