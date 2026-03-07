logo_ukra

Жахіття у Харкові: число жертв після удару РФ різко зросло
commentss НОВИНИ Всі новини

Жахіття у Харкові: число жертв після удару РФ різко зросло

На місці удару росіян працюють рятувальники і кінологи

7 березня 2026, 08:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Харкові на місці російського удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Як повідомили в ДСНС, з-під завалів 5-поверхівки рятувальниками деблоковано тіла 5 загиблих людей. На місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки. Про п'яту жертву повідомив мер міста Ігор Терехов.

Жахіття у Харкові: число жертв після удару РФ різко зросло

Загиблі у Харкові. Фото: Харківська ОВА

"Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі. На місці події працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів ДСНС, в тому числі сапери, кінологи та психологи", — зазначили рятувальники.

Пошукова операцію продовжується. Повідомляється, що під завалами ще можуть знаходитись люди. 

Як зауважили в МВС, внаслідок удару практично повністю зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

"Попередньо постраждало 10 осіб, з них 2 дітей. Врятовано 4 людей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня російські терористичні війська завдали балістичного та дронового удару по різних містах України. Але найбільше дісталося Харкову. Так внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові троє людей загинули і ще щонайменше десять отримали поранення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська атакували приміський поїзд у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинула одна людина, ще щонайменше семеро пасажирів отримали поранення. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Львові з інтервалом близько 10 хвилин пролунали два потужні вибухи. Повітряної тривоги в місті на момент інциденту не оголошували.

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вибух стався у центральній частині міста – на вулиці Шпитальній поблизу торговельного центру "Магнус".




