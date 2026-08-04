Ракетний удар по передмістю Одеси: окупанти поцілили біля ринку, є поранені

Російські війська здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення Одещини. Зранку ворог атакував цивільну інфраструктуру в безпосередній близькості до обласного центру, обравши ціллю локацію з великим скупченням людей.

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У ранкові години загарбники здійснили обстріл Одеського регіону, заздалегідь обравши час і місце, де зазвичай перебуває багато містян. Наразі на місці влучань розгорнуто масштабну рятувальну операцію.

"Ворог цинічно вдарив ракетами по передмістю Одеси, — повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер про підступні дії окупантів, — по людному місцю біля ринку".

Керівник адміністрації підтвердив, що внаслідок вибухів зафіксовано значні руйнування об'єктів невійськового призначення. Одразу після оголошення відбою тривоги до ліквідації наслідків залучили фахівців ДСНС та інші оперативні відомства.

Згодом з'явилися перші офіційні дані щодо поранених місцевих мешканців, які опинилися в епіцентрі вибуху. До медичних закладів госпіталізували трьох людей, які потребували термінового втручання фахівців.

"На цю хвилину відомо про 3 постраждалих, — уточнив Олег Кіпер актуальну інформацію про стан людей та додав, — це чоловіки 42, 45, 81 років".

За словами очільника області, госпіталізовані громадяни перебувають під пильним наглядом медперсоналу. Стан усіх трьох поранених на початковому етапі діагностики характеризують як середньої тяжкості, їм оперативно надають увесь комплекс медичних послуг.

Військові встановили, що для цієї терористичної атаки армія РФ застосувала берегові ракетні комплекси. Ворог запустив дві надзвукові ракети типу "Онікс", здійснивши пуски з території анексованого Кримського півострова.

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