«Вогнем повністю знищено продукцію»: через ворожий обстріл Дніпра у магазинах може зникнути улюблене морозиво

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Черговий наліт російських окупантів на цивільну інфраструктуру Дніпра завдав серйозних збитків вітчизняному бізнесу. Внаслідок ворожого влучання реактивного БПЛА значних руйнувань зазнав великий складський об'єкт підприємства харчової промисловості. Про масштаби втрат офіційно повідомила пресслужба торгової марки у своїх соціальних мережах.
Ілюстративне фото
Адміністрація бренду звернулася до українців зі словами жалю через руйнівні наслідки ворожого терору.
Вони уточнили, що масштабна пожежа, яка спалахнула після прильоту, призвела до повної втрати підготовленого асортименту.
Через серйозний логістичний та виробничий удар торгова марка вимушена скоригувати свої плани щодо постачання товарів у роздрібні мережі. Виробник заздалегідь попередив українських споживачів та дистриб'юторів про ймовірні перебої з асортиментом та закликав із розумінням поставитися до ситуації.
Водночас команда відомого бренда запевнила, що цей інцидент не зупинить роботу компанії. Керівництво резюмувало, що ворог здатний понівечити стіни чи майно, проте йому ніколи не вдасться зламати стійкість українців та довіру споживачів до улюбленого продукту.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора ввечері окупанти здійснили атаку реактивними дронами по Дніпру. Унаслідок удару сталася пожежа на продуктовому складі.