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«Вогнем повністю знищено продукцію»: через ворожий обстріл Дніпра у магазинах може зникнути улюблене морозиво

Російський удар по Дніпру: знищено складський комплекс відомого виробника морозива «Ласунка»

4 серпня 2026, 11:47
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Недилько Ксения

Черговий наліт російських окупантів на цивільну інфраструктуру Дніпра завдав серйозних збитків вітчизняному бізнесу. Внаслідок ворожого влучання реактивного БПЛА значних руйнувань зазнав великий складський об'єкт підприємства харчової промисловості. Про масштаби втрат офіційно повідомила пресслужба торгової марки у своїх соціальних мережах.

«Вогнем повністю знищено продукцію»: через ворожий обстріл Дніпра у магазинах може зникнути улюблене морозиво

Ілюстративне фото

Адміністрація бренду звернулася до українців зі словами жалю через руйнівні наслідки ворожого терору.

«Вогнем повністю знищено продукцію»: через ворожий обстріл Дніпра у магазинах може зникнути улюблене морозиво - фото 2

"На жаль, вчорашній день став важким випробуванням для нашої родини Ласунки", — зазначили представники компанії.

Вони уточнили, що масштабна пожежа, яка спалахнула після прильоту, призвела до повної втрати підготовленого асортименту.

"Унаслідок ворожої атаки було знищено наш складський комплекс, — констатують у компанії. — Вогонь повністю знищив продукцію, яку ми готували для відправки у магазини по всій країні".

Через серйозний логістичний та виробничий удар торгова марка вимушена скоригувати свої плани щодо постачання товарів у роздрібні мережі. Виробник заздалегідь попередив українських споживачів та дистриб'юторів про ймовірні перебої з асортиментом та закликав із розумінням поставитися до ситуації.

"Ми перепрошуємо перед нашими покупцями та партнерами, — наголосили у пресслужбі підприємства, підкресливши, що зараз роблять усе можливе для стабілізації роботи. — Найближчим часом нашого морозива може не бути на полицях".

Водночас команда відомого бренда запевнила, що цей інцидент не зупинить роботу компанії. Керівництво резюмувало, що ворог здатний понівечити стіни чи майно, проте йому ніколи не вдасться зламати стійкість українців та довіру споживачів до улюбленого продукту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора ввечері окупанти здійснили атаку реактивними дронами по Дніпру. Унаслідок удару сталася пожежа на продуктовому складі.



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