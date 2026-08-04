Ракетный удар по пригороду Одессы: оккупанты попали возле рынка, есть раненые

Российские войска совершили очередной террористический акт против мирного населения Одесщины. Утром враг атаковал гражданскую инфраструктуру в непосредственной близости к областному центру, выбрав целью локацию с большим скоплением людей.

Иллюстративное фото

В утренние часы захватчики совершили обстрел Одесского региона, заранее выбрав время и место, где обычно находятся многие горожан. Сейчас на месте попаданий развернута масштабная спасательная операция.

"Враг цинично ударил ракетами по пригороду Одессы, — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер о коварных действиях оккупантов, — по людному месту у рынка".

Руководитель администрации подтвердил, что в результате взрывов зафиксированы значительные разрушения объектов невоенного назначения. Сразу после оглашения отбоя тревоги к ликвидации последствий привлекли специалистов ГСЧС и другие оперативные ведомства.

Впоследствии появились первые официальные данные относительно раненых местных жителей, оказавшихся в эпицентре взрыва. В медицинские учреждения госпитализировали трех человек, нуждавшихся в срочном вмешательстве специалистов.

"На данный момент известно о трех пострадавших, — уточнил Олег Кипер актуальную информацию о состоянии людей и добавил, — это мужчины 42, 45, 81 год".

По словам главы области, госпитализированные граждане находятся под пристальным наблюдением медперсонала. Состояние всех трех раненых на начальном этапе диагностики характеризуется как средней тяжести, им оперативно оказывают весь комплекс медицинских услуг.

Военные установили, что для этой террористической атаки армия РФ применила береговые ракетные комплексы. Враг запустил две сверхзвуковые ракеты типа Оникс, совершив пуски с территории аннексированного Крымского полуострова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера в результате удара по Днепру уничтожен продуктовый склад компании "Ласунка" с готовой продукцией мороженого.