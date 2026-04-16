Адская ночь в Одессе: после атаки РФ выросло количество погибших и раненых (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 16 апреля российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку по Одессе, в результате которой погибли восемь человек, еще по меньшей мере 11 получили ранения. Детали удара РФ по Одессе рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

По данным местных властей, российские удары по Одессе наносились волнами с применением как ракет, так и ударных беспилотников. Первые сообщения указывали на шестерых погибших, однако впоследствии количество жертв возросло.

"Этой ночью город пережил несколько волн атак ракетами и ударными БпЛА. К сожалению, имеем шестерых погибших людей. Мои самые искренние соболезнования родным и близким. Еще 11 человек пострадали, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — йдетсья в заявлении Лисака и в новом сообщении указал, что "число погибших от ночной российской атаки возросло до 7".

После еще одного обновления количество погибших в Одессе выросло до 8 человек, а пострадавших — до 16 человек.

По словам главы Одесской ОВА, наибольшие разрушения понес Хаджибейский район. Здесь поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры. Взрывная волна выбила более 300 окон в окрестных зданиях. Также зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

Как пишет местные власти, пострадавшие получают медицинскую помощь, часть из них госпитализирована. На местах ударов с ночи работают спасатели и коммунальные службы, ликвидирующие последствия обстрелов. В городе развернули оперативный штаб по координации помощи жителям.

Эта атака стала частью масштабной волны ударов по Украине. В течение двух дней российские войска обстреливают сразу несколько крупных городов, включая Киев, Днепр и Харьков.

