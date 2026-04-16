Страшний удар РФ по Києву: серед загиблих дитина

У ніч на 16 квітня російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні. Серед міст, які потрапили під удар, опинився і Київ, де фіксуються жертви, поранені та руйнування.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, за даними київської мерії, у Подільському районі сталося потрапляння до нежитлової будівлі. Також зафіксовано падіння уламків у кількох місцях. В одному з них, у житловому будинку, сталася пожежа. В іншій багатоповерховій будівлі пошкоджені вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю міні-готелю та пошкодили прилеглі будинки.

Крім того, у тому ж районі внаслідок падіння уламків частково зруйновано приватний будинок. З-під завалів врятували дитину та її матір.

В Оболонському районі пошкоджено офісну будівлю, там виникла пожежа, також згоріли припарковані автомобілі.

Сталося попадання уламків ракети на 6 поверх 16-поверхового житлового будинку, але обійшлося без пожежі.

Внаслідок повторного обстрілу постраждали 4 медики.

У Дніпровському районі виявили уламки ракети на відкритій території.

За даними київської влади, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося спалах у двоповерховому житловому будинку.

У столиці загинули четверо людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. На Оболоні сталося загоряння припаркованих автомобілів, пошкоджено розташовану складську будівлю, шиномонтаж і будівлю магазину. На жаль, 2 особи загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце. Медики госпіталізували 21 постраждалого. Іншим надали допомогу на місці та амбулаторно.

