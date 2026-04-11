Одеса у руїнах: що відомо про новий страшний удар РФ

У ніч на 11 квітня російські окупаційні війська вдарили по Одесі, внаслідок потрапляння в житловий сектор загинули двоє людей, є постраждалі, пошкоджено десятки будинків, гуртожиток та дитячий садок. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Удар по Одесі. Фото: Сергій Лисак у Телеграм

"Чергова ніч під атакою ворога принесла Одесі трагічні наслідки. Внаслідок потрапляння в житловий сектор загинули двоє людей. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога", – зазначив чиновник.

Сергій Лисак додав, що значних ушкоджень отримала громадянська інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будинок дитячого садка. У будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади. Крім того, пошкоджено заклади громадського харчування.

"Під ударом також виявилися об'єкти інфраструктури. З ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби. Фахівці закривають пошкоджені вікна, латають покрівлі та розчищають території від уламків та залишків. Розгорнуть мобільний оперативний штаб…", – зазначив голова Одеської ГВА.

