Новий очільник Одеської МВА Сергій Лисак продовжує наслідувати клан любителів брендового одягу та взуття обласної та міської влади Одеси та зустрів гуманітарний потяг у портовому місті у новій куртці та кросівках.

Очільник Одеської МВА у куртці за понад 50 тисяч розповів про «темні часи»

"У темні часи найкраще видно світлих людей.

В неділю команда мобільної кухні на колесах Food Train Укрзалізниці приготувала понад 5 тисяч гарячих обідів для одеситів. Гуманітарна місія відвідала наше місто вперше", – пише Лисак та додає світлини з цієї події.

На фото голова Одеської МВА у куртці C.P. Company вартістю майже 53 тисячі гривень, а також у кросівках Premiata, які коштують майже 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній голова Дніпропетровської ОВА, а нині – очільник Одеської МВА Сергій Лисак повернувся до рідної Одеси і вирішив не відставати за стилем від місцевих чиновників. На зустріч з Одеським бізнес клубом очільник міської військової адміністрації вдягнув тактичну куртку Vista від іспанського бренду тактичного одягу 5.11, вартістю 2290 доларів США, що у гривневому еквіваленті складає майже 96,5 тисяч гривень.

Зазначимо, що у Дніпрі Лисак також вдягався у тактичний одяг. У мережі вже жартують, що чим більше він спілкуватиметься з главою ОВА Олегом Кіпером, то можливо скоро він його познайомить з костюмами від Brioni.