Колишній голова Дніпропетровської ОВА, а нині – очільник Одеської МВА Сергій Лисак повернувся до рідної Одеси і вирішив не відставати за стилем від місцевих чиновників. На зустріч з Одеським бізнес клубом очільник міської військової адміністрації вдягнув тактичну куртку Vista від іспанського бренду тактичного одягу 5.11, вартістю 2290 доларів США, що у гривневому еквіваленті складає майже 96,5 тисяч гривень.

Сергій Лисак не відстає від Кіпера в Одесі: скільки коштує його куртка





Зазначимо, що у Дніпрі Лисак також вдягався у тактичний одяг.

У мережі вже жартують, що чим більше він спілкуватиметься з главою ОВА Олегом Кіпером, то можливо скоро він його познайомить з костюмами від Brioni.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час святкування Дня Незалежності України голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера помітили в костюмі від бренду Brioni. На офіційному сайті такі костюми вартують від 4 з половиною до майже 12 тисяч фунтів стерлінгів. Саме той, що був вдягнений на Кіпера, коштує 4 690 фунтів стерлінгів, що у гривневому еквіваленті – близько 261 тисяча гривень.

Варто зазначити, що тут Кіпер "переплюнув" навіть голову Офісу Президента України Андрія Єрмака у своєму сірому Tom Ford, у якому Єрмак їздить на міжнародні зустрічі та перемовини. Його костюм коштує лише 3400 євро, що у порівнянні з костюмом Кіпера на сто тисяч гривень дешевше.

До цього брендовим одягом хизувався і колишній мер Одеси Геннадій Труханов.