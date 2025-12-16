logo

BTC/USD

87158

ETH/USD

2921.49

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Глава Одесской ГВА в куртке за более 50 тысяч рассказал о «темных временах»
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава Одесской ГВА в куртке за более 50 тысяч рассказал о «темных временах»

Сергей Лысак в дорогой одежде и обуви встретил гуманитарный поезд

16 декабря 2025, 17:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Новый глава Одесской ГВА Сергей Лысак продолжает подражать клану любителей брендовой одежды и обуви областных и городских властей Одессы и встретил гуманитарный поезд в портовом городе в новой куртке и кроссовках.

Глава Одесской ГВА в куртке за более 50 тысяч рассказал о «темных временах»

Глава Одесской ГВА в куртке за более 50 тысяч рассказал о «темных временах»

"В темные времена лучше видно светлых людей.

В воскресенье команда мобильной кухни на колесах Food Train Укрзализныци приготовила более 5 тысяч горячих обедов для одесситов. Гуманитарная миссия посетила наш город впервые", – пишет Лысак и добавляет фотографии из этого события.

На фото глава Одесской ГВА в куртке C.P. Company стоимостью почти 53 тысяч гривен, а также в кроссовках Premiata , которые стоят почти 15 тысяч гривен.

                                                                                                                                                                                                                       

Глава Одесской ГВА в куртке за более 50 тысяч рассказал о «темных временах» - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший глава Днепропетровской ОВА, а ныне – глава Одесской ГВА Сергей Лысак вернулся в родную Одессу и решил не отставать по стилю от местных чиновников. На встречу с Одесским бизнес клубом глава городской военной администрации надел тактическую куртку Vista от испанского бренда тактической одежды 5.11, стоимостью 2290 долларов США, что в гривневом эквиваленте составляет почти 96,5 тысячи гривен.

Отметим, что в Днепре Лысак также одевался в тактическую одежду. В сети уже шутят, что чем больше он будет общаться с главой ОВА Олегом Кипером, возможно скоро он его познакомит с костюмами от Brioni.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости