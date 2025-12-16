Новый глава Одесской ГВА Сергей Лысак продолжает подражать клану любителей брендовой одежды и обуви областных и городских властей Одессы и встретил гуманитарный поезд в портовом городе в новой куртке и кроссовках.

Глава Одесской ГВА в куртке за более 50 тысяч рассказал о «темных временах»

"В темные времена лучше видно светлых людей.

В воскресенье команда мобильной кухни на колесах Food Train Укрзализныци приготовила более 5 тысяч горячих обедов для одесситов. Гуманитарная миссия посетила наш город впервые", – пишет Лысак и добавляет фотографии из этого события.

На фото глава Одесской ГВА в куртке C.P. Company стоимостью почти 53 тысяч гривен, а также в кроссовках Premiata , которые стоят почти 15 тысяч гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший глава Днепропетровской ОВА, а ныне – глава Одесской ГВА Сергей Лысак вернулся в родную Одессу и решил не отставать по стилю от местных чиновников. На встречу с Одесским бизнес клубом глава городской военной администрации надел тактическую куртку Vista от испанского бренда тактической одежды 5.11, стоимостью 2290 долларов США, что в гривневом эквиваленте составляет почти 96,5 тысячи гривен.

Отметим, что в Днепре Лысак также одевался в тактическую одежду. В сети уже шутят, что чем больше он будет общаться с главой ОВА Олегом Кипером, возможно скоро он его познакомит с костюмами от Brioni.