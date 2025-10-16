logo_ukra

BTC/USD

110671

ETH/USD

4021.89

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Одеса «Не спішіть запрошувати» – що Труханов забрав зі свого кабінету мера Одеси
commentss НОВИНИ Всі новини

«Не спішіть запрошувати» – що Труханов забрав зі свого кабінету мера Одеси

Геннадій Труханов пішов з поста мера: що забрав із собою

16 жовтня 2025, 17:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні міський голова Одеси Геннадій Труханов офіційно передав свої обов’язки секретарю міськради Ігорю Ковалю. Також сьогодні в Одесі офіційно відбулося представлення начальника новоутвореної Одеської міської військової адміністрації — Сергія Лисака.

«Не спішіть запрошувати» – що Труханов забрав зі свого кабінету мера Одеси

«Не спішіть запрошувати» – що Труханов забрав зі свого кабінету мера Одеси

За дорученням Президента України представлення здійснив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

«Не спішіть запрошувати» – що Труханов забрав зі свого кабінету мера Одеси - фото 2

"Сергій Лисак – бойовий офіцер, справжній професіонал і патріот, який добре знає своє рідне місто й усвідомлює всі загрози, з якими стикається Одеса щодня.

Президент України чітко заявив: Одеса потребує більшої уваги. І ця увага буде. Через посилення ППО, підтримку армії, захист інфраструктури та підтримка мешканцям міста.

З нами в Одесі сьогодні були начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов та Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Одесити отримали чіткий сигнал, що Одеса у фокусі державної уваги. І наша спільна мета: посилення оборони, ефективне управління містом, допомога людям", – наголосив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Після офіційної частини відбулося спілкування з журналістами, під час якого не обійшлося без курйозів. У Сергія Лисака запитали, де буде його кабінет, він відповів, що там же, де до цього був кабінет Труханова та запросив усіх охочих уже до себе в кабінет.

"Не спішіть запрошувати, Сергію Петровичу", – зупинив Лисака Кіпер.

"Я був здивований, що вивезли дивани, вивезли килими, забрали все звідти", – додав очільник ОВА, натякаючи, що Геннадій Труханов не залишив новому очільнику МВА у кабінеті нічого.

«Не спішіть запрошувати» – що Труханов забрав зі свого кабінету мера Одеси - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Труханов просить перевірити інформацію щодо родини Олега Кіпера, яка на його думку, має зв’язки із Росією.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини