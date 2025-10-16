Вже колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов, якого позбавлено українського громадянства, а з сьогоднішнього дня є рішення про виконання обов’язків мера Одеси секретарем міськради Ігорем Ковалем, зробив резонансну заяву для журналістів.

Труханов зробив заяву про російські зв’язки родини голови ОВА Олега Кіпера

Так, ексмер Одеси попросив перевірити родину, а зокрема дружину діючого голови Одеської ОВА Олега Кіпера, яка нібито, за словами Труханова, в 2020 році оновила паспорт громадянки Російської Федерації. А у 2020 році вона нібито отримала водійські права.

"Це я ж кажу, я не затверджую.Я кажу, що прошу перевірити. І я так ретельно, як мене перевіряли. В 2020 році отримала права. Є рахунки, рахунок, в закордонному банку на ім'я, на дівоче прізвище, вона змінила це прізвище також, на дівоче, з російським паспортом. На цьому рахунку є кошти, тобто він працюючий, і документ працюючий, і рахунок працюючий. Вона веде бізнес у Російській Федерації, і платить податки там", – заявив Труханов журналістам.

За його словами, що необхідно перевірити звіти по податкам у Російській Федерації по цьому рахунку.

"Було звернення ветеранів, які отримали поранення, захищали нашу країну. Було звернення і петиція до президента. Цю петицію відхилили, не прийняли петицію. Якщо є така інформація про родину Кіпера? Будь ласка, брифінг, вийди і скасуй цю інформацію. Скасуй цю інформацію, що це брехня або не брехня", – наголошує ексмер Одеси.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після гучних новин про позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства та автоматичного зняття його з посади міського голови, у мережі з’явилися меми з цього приводу.

Автори картинок-жартів пов’язали мера Одеси Геннадія Труханова та нового очільника Одеської МВА Сергія Лисака за зачісками – обидва є лисими.