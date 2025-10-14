Мера Одеси Труханова позбавили громадянства України: його перша реакція

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має громадянства Російської Федерації та назвав рішення про припинення його українського громадянства фальсифікацією.

Геннадій Труханов. Фото з відкритих джерел

Геннадій Труханов виступив з реакцією 14 жовтня в ефірі "Суспільне. Студія", де заявив, що він ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України.

"У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів", — відреагував Труханов.

Мер Одеси також заявив, що у "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище вказано з помилками. На думку мера, це свідчить про недбалість у перевірці документів.

Труханов наголосив, що захищатиме свої права в судовому порядку. Якщо українські суди не ухвалять рішення на його користь, він планує звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого свавілля, якого не може бути", — сказав мер Одеси.

Припинення українського громадянства Геннадія Труханова — що відомо

12 жовтня Труханов публічно заявив, що у нього російського громадянства немає. Він зазначив, що питання про позбавлення його українського громадянства може розглядати комісія при президентові.

13 жовтня в Одеській міськраді повідомили, що мер продовжує виконувати свої обов’язки, а офіційних документів про припинення громадянства у міську раду не надходило. У той же день на сайті президента з’явилася петиція з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу вона зібрала понад 25 тисяч підписів.

14 жовтня Володимир Зеленський заявив, що підтверджена наявність російського громадянства у низки осіб, і підписав відповідні укази. Імена цих осіб президент не назвав, однак, за повідомленнями, серед них може бути й Труханов.

Після офіційного позбавлення громадянства обов’язки міського голови, згідно із законом, переходять до секретаря міської ради. Наразі цю посаду обіймає Ігор Коваль, який представляє партію "Слуга народу".