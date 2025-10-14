Мера Одеси Труханова позбавили громадянства України: його перша реакція

Рубрики
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має громадянства Російської Федерації та назвав рішення про припинення його українського громадянства фальсифікацією.
Геннадій Труханов. Фото з відкритих джерел
Геннадій Труханов виступив з реакцією 14 жовтня в ефірі "Суспільне. Студія", де заявив, що він ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України.
Мер Одеси також заявив, що у "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище вказано з помилками. На думку мера, це свідчить про недбалість у перевірці документів.
Труханов наголосив, що захищатиме свої права в судовому порядку. Якщо українські суди не ухвалять рішення на його користь, він планує звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
12 жовтня Труханов публічно заявив, що у нього російського громадянства немає. Він зазначив, що питання про позбавлення його українського громадянства може розглядати комісія при президентові.
13 жовтня в Одеській міськраді повідомили, що мер продовжує виконувати свої обов’язки, а офіційних документів про припинення громадянства у міську раду не надходило. У той же день на сайті президента з’явилася петиція з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу вона зібрала понад 25 тисяч підписів.
14 жовтня Володимир Зеленський заявив, що підтверджена наявність російського громадянства у низки осіб, і підписав відповідні укази. Імена цих осіб президент не назвав, однак, за повідомленнями, серед них може бути й Труханов.
Після офіційного позбавлення громадянства обов’язки міського голови, згідно із законом, переходять до секретаря міської ради. Наразі цю посаду обіймає Ігор Коваль, який представляє партію "Слуга народу".