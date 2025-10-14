logo_ukra

Головна Новини Регіони Одеса Петиція про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова набрала необхідні голоси: що буде далі
commentss НОВИНИ Всі новини

Петиція про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова набрала необхідні голоси: що буде далі

Петиція до президента Зеленського з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова громадянства України набрала понад 25 тисяч підписів.

14 жовтня 2025, 10:52
Автор:
avatar

Slava Kot

Менше ніж за добу петиція до президента України Володимира Зеленського з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова громадянства України набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер документ має бути офіційно розглянутий главою держави.

Петиція про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова набрала необхідні голоси: що буде далі

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото з відкритих джерел

Мирослав Откович, який ініціював петицію, заявив, що її створено через ймовірну наявність у Труханова російського громадянства. У тексті петиції зазначається, що журналістські розслідування неодноразово публікували матеріали, які вказують на можливе володіння Трухановим паспортом громадянина РФ та російським податковим номером.

"Ці факти свідчать, що Геннадій Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства", — йдеться в петиції.

Автор наголошує, що в умовах повномасштабної війни з Росією наявність подвійного громадянства у посадовця такого рівня становить потенційну загрозу національній безпеці та підриває довіру громадян до місцевої влади.

Окрім цього, Откович вказує на публічні заяви Труханова, які "озвучують вигідні державі-агресору наративи", а також на захист пам’ятників із символікою російської імперської політики, що, за даними Українського інституту національної пам’яті, підлягають демонтажу.

"Просимо Вас забезпечити перевірку викладеного факту щодо подвійного громадянства Геннадія Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Ми переконані, що особа, яка має громадянство держави-агресора, не може обіймати виборну посаду в Україні", — зазначено в петиції.

Сам Геннадій Труханов неодноразово заперечував наявність російського громадянства, називаючи такі звинувачення політичними спекуляціями.

Станом на момент публікації петиція вже набрала понад 27 тисяч голосів при необхідних 25 тисячах. Тепер вона має бути передана на розгляд президента України, після чого глава держави може доручити відповідним органам провести перевірку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про декларацію Труханова: елітні годинники, квартири, акції та зарплата.

Також "Коментарі" писали, що військові різко відреагували на нагороду для мера Одеси.



Джерело: https://petition.president.gov.ua/petition/254076
