Мэр Одессы Труханова лишили гражданства Украины: его первая реакция

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не имеет гражданства Российской Федерации и назвал решение о прекращении украинского гражданства фальсификацией.
Геннадий Труханов. Фото из открытых источников
Геннадий Труханов выступил с реакцией 14 октября в эфире "Общественное. Студия", где заявил, что он никогда не получал российские паспорта и не выезжал для этого за пределы Украины.
Мэр Одессы также заявил, что в "паспорте", на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками. По мнению мэра, это свидетельствует о халатности в проверке документов.
Труханов подчеркнул, что будет защищать свои права в судебном порядке. Если украинские суды не примут решения в его пользу, он планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
12 октября Труханов публично заявил, что у него российского гражданства нет. Он отметил, что вопрос о лишении украинского гражданства может рассматривать комиссия при президенте.
13 октября в Одесском горсовете сообщили, что мэр продолжает выполнять свои обязанности, а официальные документы о прекращении гражданства в городской совет не поступали. В тот же день на сайте президента появилась петиция с требованием лишить Геннадия Труханова украинского гражданства. Меньше чем за сутки она собрала более 25 тысяч подписей.
14 октября Владимир Зеленский заявил, что подтверждено наличие российского гражданства у ряда лиц и подписал соответствующие указы. Имена этих лиц президент не назвал, однако, по сообщениям, среди них может быть и Труханов.
После официального лишения гражданства обязанности городского головы по закону переходят к секретарю городского совета. В настоящее время этот пост занимает Игорь Коваль, представляющий партию "Слуга народа".