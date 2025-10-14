logo

Мэр Одессы Труханова лишили гражданства Украины: его первая реакция
commentss НОВОСТИ Все новости

Мэр Одессы Труханова лишили гражданства Украины: его первая реакция

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не имеет российского гражданства и готовит иски в суды Украины и ЕСПЧ.

14 октября 2025, 16:47
Автор:
avatar

Slava Kot

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не имеет гражданства Российской Федерации и назвал решение о прекращении украинского гражданства фальсификацией.

Мэр Одессы Труханова лишили гражданства Украины: его первая реакция

Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

Геннадий Труханов выступил с реакцией 14 октября в эфире "Общественное. Студия", где заявил, что он никогда не получал российские паспорта и не выезжал для этого за пределы Украины.

"В 22 году президент Украины Владимир Александрович Зеленский поручил СБУ проверить всем соответствующим службам… В 22 году не нашли у меня ни российского гражданства, ни паспортов", — отреагировал Труханов.

Мэр Одессы также заявил, что в "паспорте", на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками. По мнению мэра, это свидетельствует о халатности в проверке документов.

Труханов подчеркнул, что будет защищать свои права в судебном порядке. Если украинские суды не примут решения в его пользу, он планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"К сожалению, получилось, как получилось. Поэтому я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека... Это край такого произвола, которого не может быть", — сказал мэр Одессы.

Прекращение украинского гражданства Геннадия Труханова – что известно

12 октября Труханов публично заявил, что у него российского гражданства нет. Он отметил, что вопрос о лишении украинского гражданства может рассматривать комиссия при президенте.

13 октября в Одесском горсовете сообщили, что мэр продолжает выполнять свои обязанности, а официальные документы о прекращении гражданства в городской совет не поступали. В тот же день на сайте президента появилась петиция с требованием лишить Геннадия Труханова украинского гражданства. Меньше чем за сутки она собрала более 25 тысяч подписей.

14 октября Владимир Зеленский заявил, что подтверждено наличие российского гражданства у ряда лиц и подписал соответствующие указы. Имена этих лиц президент не назвал, однако, по сообщениям, среди них может быть и Труханов.

После официального лишения гражданства обязанности городского головы по закону переходят к секретарю городского совета. В настоящее время этот пост занимает Игорь Коваль, представляющий партию "Слуга народа".



Источник: https://suspilne.media/odesa/1138812-a-budu-podavati-do-sudu-reakcia-gennadia-truhanova-na-pozbavlenna-gromadanstva
