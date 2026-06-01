youtube telegram
Люксовий гардероб очільника Одещини: ЗМІ дізналися вартість елітного образу Кіпера

Брендовий дипломатичний стиль: Олега Кіпера помітили у піджаку за 90 тисяч гривень на зустрічі з послом Японії

1 червня 2026, 18:20
Недилько Ксения

Офіційний візит іноземної делегації до приморського регіону привернув увагу не лише політичними домовленостями, а й вишуканим гардеробом керівництва області. Очільник регіону продемонстрував знання світових модних трендів під час міжнародного заходу.

Олег Кіпер і Масаші Накаґоме

Приводом для обговорення в медіа став гардероб посадовця на офіційній зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме. Іноземний дипломат відвідав Одещину, щоб обговорити безпекові та гуманітарні питання.

"Глава Одеської ОВА Олег Кіпер модничає в піджаку від бренду ISAIA", — зазначають журналісти, які звернули увагу на деталі стилю керівника обласної адміністрації.

Вбрання від відомого італійського виробника чоловічого одягу преміум-класу вирізняється особливим кроєм і високою якістю матеріалів. Наразі подібні речі відносять до категорії елітного та дороговартісного імпорту.

"Такий зараз можна купити за 89 897 гривен по акції", — додають у мережі, аналізуючи актуальні прайси в українських брендових бутиках та на онлайн-платформах.

Люксовий гардероб очільника Одещини: ЗМІ дізналися вартість елітного образу Кіпера - фото 2


Експерти зазначають, що без урахування знижок повна вартість елементу гардероба від цього модного дому є майже вдвічі вищою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські чиновники дедалі частіше опиняються в центрі уваги суспільства не через свої політичні кроки, а завдяки коштовним елементам гардероба. Черговою мішенню для критики став очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Відома блогерка Harley Quinn, яка спеціалізується на розслідуваннях стилю вітчизняних топпосадовців, політиків та медійних осіб, помітила на керівнику регіону елітне взуття.

"Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розкодувався зі шмоточної аскези або зняв із когось з охоронців кросівки від Brunello Cucinelli", — іронічно зауважила вона. Блогерка додала, що ціна такої пари становить 55 900 гривень. "А ми майже повірили, що він звичайний бідний посадовець", — резюмувала інфлюенсерка.



