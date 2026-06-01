Официальный визит иностранной делегации в приморский регион привлек внимание не только политическими договоренностями, но и изысканным гардеробом руководства области. Глава региона продемонстрировал знание мировых модных трендов во время международного мероприятия.

Олег Кипер и Масаши Накагоме

Поводом для обсуждения в СМИ стал гардероб чиновника на официальной встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Масаши Накагоме. Иностранный дипломат посетил Одесщину, чтобы обсудить вопросы безопасности и гуманитарные.

"Глава Одесской ОВА Олег Кипер модничает в пиджаке от бренда ISAIA", — отмечают журналисты, которые обратили внимание на детали стиля руководителя областной администрации.

Наряды от известного итальянского производителя мужской одежды премиум-класса отличаются особым кроем и высоким качеством материалов. Сейчас подобные вещи относят к категории элитного и дорогостоящего импорта.

"Такой сейчас можно купить за 89 897 гривен по акции", — добавляют в сети, анализируя актуальные прайсы в украинских брендовых бутиках и на онлайн-платформах.





Эксперты отмечают, что без учета скидок полная стоимость элемента гардероба от этого модного дома почти вдвое выше.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в странские чиновники все чаще оказываются в центре внимания общества не из-за своих политических шагов, а благодаря ценным элементам гардероба. Очередной мишенью для критики стал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Известная блогерша Harley Quinn, специализирующаяся на расследованиях стиля отечественных топ-чиновников, политиков и медийных лиц, заметила на руководителе региона элитную обувь.

"Председатель Одесской ОВА Олег Кипер раскодировался со шмоточной аскезы или снял с кого-то из телохранителей кроссовки от Brunello Cucinelli", — иронически заметила она. Блогерша добавила, что цена такой пары составляет 55 900 гривен. "А мы почти поверили, что оно обычное бедное чиновник", — резюмировала инфлюэнсерша.